VP-Flicker ad Ludwig: Verdichtung im innerstädtischen Bereich vorantreiben!

Für die meisten Wienerinnen und Wiener heißt es bei der Wohnungssuche oft nur - Bitte warten!

Wien (OTS) - "Fakt ist, Her Stadtrat, dass in Wien zu wenig Wohnungen pro Jahr gebaut werden. Die entstehende Lücke von rund 6.000 Wohnungen pro Jahr ist von Ihnen dringend zu schließen! Ansonsten stehen wir sehr bald vor unlösbaren Problemen für die Wienerinnen und Wiener. Denn derzeit heißt es nicht nur bei Wiener Wohnen, sondern auch im Gemeinnützigen Wohnbau allzu oft nur "Bitte warten und hinten anstellen!" merkt GR Martin Flicker bezüglich der langen Wartezeiten und des knappen Wohnraums in Wien an.

Um den Wohnbau in Wien vorantreiben zu können, wird es nötig sein, das Förderwesen zu überdenken. Darüber hinaus sollte man sich Bundesländer wie Oberösterreich anschauen, um aus der österreichischen Schlusslicht-Position an die Spitze zu kommen. Der soziale Wohnbau ist hierbei ein wichtiges und notwendiges Instrument. Dies ist auch beim Neubauprojekt "Seestadt Aspern" noch anzumerken. Es müssen hier vor allem aber die Rahmenbedingungen wie z.B. die oft geforderten Betriebsansiedlungen noch verbessert werden. Um die Wohnzufriedenheit zu steigern gehören oft nur Kleinigkeiten geändert. Insofern fordert die ÖVP Wien mittels eines Antrages, den Wienerinnen und Wienern die Möglichkeit zu geben in Kleingärten Wintergärten zu errichten.

"Es wäre schlussendlich nur ein kleiner Schritt für die Stadtregierung unserem Antrag zuzustimmen, aber ein großer Gewinn an Lebensqualität für die tausenden Kleingartenbesitzer in unserer Stadt!", so Flicker abschließend.

