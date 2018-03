Brandsteidl für Abschaffung schulautonomer Tage

Stadtschulrat untersucht mögliche Aussagen eines Mitarbeiters

Wien (OTS) - "Wiens Position ist klar: Wir treten - wie schon oft gefordert - für die Abschaffung der schulautonomen Tage ein! Ursprünglich eingeführt, um an diesen Tagen die pädagogische Entwicklung an den Schulen zu diskutieren, sind sie für viele Schulen zu Extra- Ferientagen geworden. Und zwar für Schüler wie für Lehrer. Des einen Freud, des anderen Leid. Für viele Eltern werden die durch die schulautonomen Tage geschaffenen Zusatzferien zu einem Betreuungsproblem. Umso mehr, wenn man mehrere Kinder hat. Das ist unzumutbar", so Wiens Amtsführende Stadtschulratspräsidentin Susanne Brandsteidl heute.

Bezüglich einer in diesem Zusammenhang im "Kurier" vom 17.11.2013 zitierten Aussage eines Mitarbeiters des Stadtschulrats stellte Brandsteidl fest, dass diese zynisch und inakzeptabel sei. Seitens der Behörde werde dieser Fall derzeit recherchiert, die Prüfung dienstrechtlicher Konsequenzen sei - so diese Aussage gefallen ist -die direkte Folge. (Schluss) ssr

