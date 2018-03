Wr. Jugendanwalt: ATV fordert Jugendliche zur Übertretung des Jugendschutzgesetzes auf

Peinliche Sendung mit offensichtlich ahnungslosem Rechtsanwalt

Wien (OTS) - Gute Idee: In einem aufwendigen Dreh will der Sender ATV in der Sendung "Der große Österreich Test" darauf hinweisen, dass Unternehmen das Jugendschutzgesetz in Wien missachten.

Das Problem dabei ist nur, dass in dem Beitrag immer wieder darauf hingewiesen wird, wie jugendschutzfeindlich die Unternehmen sind, der Sender und ein Rechtsanwalt aber gleichfalls das Jugendschutzgesetz mit Füßen treten. Denn es werden Jugendliche zu Gesetzesübertretungen aufgefordert: Nach dem Jugendschutzgesetz in Wien ist es nämlich verboten:

"jungen Menschen die Übertretung der Bestimmungen dieses Gesetzes ermöglichen oder sie zu solchen Übertretungen veranlassen." (§ 7 Wr. Jugendschutzgesetz)

Und das unter den Augen des Rechtsanwaltes, der in jedem zweiten Satz darauf hinweist, wie fürchterlich dieses oder jenes Unternehmen die Jugendschutzbestimmungen missachtet.

Es wurden nämlich Jugendliche in ein Sexshop, in eine Peepshow, in ein Wettbüro geschickt, obwohl nach dem Jugendschutzgesetz schon das Betreten dieser Lokale verboten ist. Auch der bloße Erwerb von Tabakwaren und Alkohol ( gleichfalls gefilmt) ist Jugendlichen unter 16 Jahren verboten. ATV ist das egal, sie senden die Minderjährigen aus um die Gesetze vor laufender Kamera zu brechen, nur um für die Sendung solche Szenen filmen zu können.

Ebenfalls völlig verantwortungslos ist das Verhalten des Senders auch insofern, als der Wiener Jugendanwalt im Vorfeld vom Sender gefragt wurde, was er zu dem Projekt meine und welche Tipps aufgrund der vielfältigen Erfahrung der Jugendanwaltschaft gegeben werden können. Der Hinweis des Jugendanwaltes auf die Strafbarkeit des Vorhabens wurde vom Tisch gewischt und die Sendung dennoch gedreht. Denn auch in anderen Bundesländern, die das sogenannte Mystery shopping im Jugendschutzgesetz erlauben, ist die Genehmigung der Landesbehörden notwendig.

Obwohl natürlich das Verhalten der Unternehmer verwerflich ist Altersgrenzen im Sinne des Jugendschutzgesetzes nicht zu kontrollieren, erscheint es moralisch noch verwerflicher zu sein, gezielt Jugendliche zu strafbarem Verhalten zu animieren.

Viele der MitarbeiterInnen in den Unternehmen übertreten das Jugendschutzgesetz aus Nachlässigkeit, Stress oder anderen Gründen mehr. Wer aber bewusst das Jugendschutzgesetz bricht und Jugendliche zu strafbarem Verhalten anleitet und dabei sich während der Sendung auf die Fahnen heftet, so etwas wie ein Robin Hood des Jugendschutzes zu sein, ist ein Moralapostel der schlechten Sorte. Vom Rechtsanwalt ganz zu schweigen.

Jugendanwalt Schmid abschließend: Wer anderen massiv Gesetzesübertretungen vorwirft, sollte sich selbst an Gesetze halten.

