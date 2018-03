Rübig: Budgetkompromiss "Gleichgewicht aus Schrecken und Chancen"

EU-Parlament beschließt heute EU-Langzeitbudget bis 2020 und morgen Haushalt 2014

Straßburg, 19. November 2013 (ÖVP-PD) Als "Gleichgewicht aus Schrecken und Chancen" bezeichnet der ÖVP-Haushaltssprecher im EU-Parlament, Paul Rübig, die EU-Budgetkompromisse, die das Europäische Parlament diese Woche nach mehr als einjährigen Verhandlungen beschließt. "Ein Schrecken sind die Beschlüsse, weil in Zeiten, in denen mehr denn je zu tun wäre, im nächsten Jahr erstmals das EU-Budget gekürzt wird. Gleichzeitig sind sie eine Chance, weil es durch eine lineare Kürzung in den meisten Bereichen möglich wurde, in einigen zentralen Gebieten trotzdem mehr zu tun:

Die Gelder für den Kampf gegen Arbeitslosigkeit und für Wachstumsförderung wurden um 37 Prozent, für den Infrastrukturausbau um 50 Prozent, für sicherheitsrelevante Ausgaben um gut 27 Prozent erhöht", erläutert der ÖVP-EU-Abgeordnete. ****

Rübig betont, dass die Entscheidung "weitaus mehr als nur ein Haushaltsbeschluss" sei, weil gleichzeitig auch die mit dem Budget zusammenhängenden Spielregeln für die Vergabe von EU-Fördergeldern verabschiedet werden. "Insgesamt über 30 verschiedene Förderprogramme sind Teil des mehrjährigen Finanzrahmens. Wir stellen diese Woche die Weichen für die grundsätzliche Ausrichtung der gemeinsamen Agrarpolitik, der Regionalpolitik, der Forschungs-und KMU-Förderung, des Infrastrukturausbaus und vieler anderer Bereiche mehr", so der Europaabgeordnete. Rübig begrüßt auch die Zusage des Rates, noch heuer eine Arbeitsgruppe zur Schaffung von echten EU-Eigenmitteln einzurichten.

Rübig erinnert daran, dass das EU-Budget ein "Investitions- und Wachstumsbudget" sei: "94 Prozent des EU-Haushalts fließen in Projekte der Mitgliedstaaten zurück und lösen weitere Investitionen aus. Der Nutzen des EU-Budgets für Österreich übersteigt die Kosten haushoch", so der ÖVP-Politiker. Der mehrjährige EU-Finanzrahmen für die Jahre 2014 bis 2020 beträgt mit rund 960 Milliarden Euro 3,4 Prozent weniger als in der Periode von 2007 bis 2013. Das Jahresbudget für 2014 liegt mit 142,6 Milliarden um sechs Prozent unter dem Budget für 2013.

