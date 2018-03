Wiener Gemeinderat zum Budget 2014 (13)

Wien (OTS) - Nach der Unterbrechung gestern Abend wurde die Budget-Debatte heute um 9.00 Uhr fortgesetzt.

Spezialdebatte GGr. Wohnen, Wohnbau und Stadterneuerung

GR MAS Norbert Walter (ÖVP) meinte eingangs, dass Wien "eigentlich" wohnbaumäßig sehr gut aufgestellt sei. Aber es werde zu wenig gebaut. Es müssten jährlich etwa 10.000 Wohnungen errichtet werden. Zudem habe Wien das Problem "sehr langer" Wartezeiten für Wohnungssuchende. Man dürfe sich nicht nur auf Mietwohnungen konzentrieren, sondern auch auf den Bau von Eigentumswohnungen.

GR Mag. Christoph Chorherr (Grüne) stimmte seinem Vorredner zu, dass mehr gebaut werden sollte, erklärte aber warum dies nicht so einfach sei. So würde etwa die ÖVP "jedesmal" gegen eine Flächenwidmung stimmen. Solle Wien weiterhin aus 50 Prozent Grünfläche bestehen, bedürfe es zudem eines stadtverträglichen Ausmaßes an Dichte und Höhe. Keiner wolle aber die Baustelle "direkt vor seiner Haustüre". Der soziale Wohnbau in Wien sei eine große Erungenschaft. Dieser "Sozialschatz" werde nicht verkauft. Im Gegenteil, es gelte ihn auszubauen. Zudem sollten Niedringenergie-und Passivhäuser weiter entwickelt und damit die Energiekosten im Rahmen gehalten werden.

Für GRin Henriette Frank (FPÖ) sei seit 2004 bekannt, dass mehr Wohnungen gebraucht würden, aber die Stadt habe sie nicht gebaut. Wärmedämmung werde immer als "Zauberwort" für Klimaschutz verwendet. Kosten und Nutzen sollten aber hinterfragt werden. Der Wohnbau müsse billiger werden und die Wohnungen mehr. Sparmaßnahmen in Wien schlügen sich nicht in den Baukosten nieder, "schon garnicht in der Sanierung". Dennoch lobte Frank, dass Wien im Vergleich zu anderen Städten bezüglich Wohnbau "super" sei. Es sei aber vieles nicht so, wie es gerne dargestellt würde.

GR Georg Niedermühlbichler (SPÖ) betonte, dass Wien weltweit Vorbild im sozialen Wohnbau sei. Die Forderung nach mehr Wohnungen sei einfach. Man müsse sich aber nach den finanziellen Möglichkeiten richten und die Mittel der SteuerzahlerInnen müssten sorgsam eingesetzt werden. Zwei Drittel aller WienerInnen würden in geförderten Wohnungen leben. Ein Drittel jedoch in privaten Wohnungen, deshalb dürfe der private Wohnbau nicht außen vor gelassen werden. Der Wohnmarkt müsse reguliert werden. So sollte etwa die Maklerprovision nicht vom Wohnungssuchenden, sondern von HauseigentümerInnen beziehungsweise von VermieterInnen bezahlt werden. Niedermühlbichler lobte zudem die Schlichtungsstelle in Wien, welche eine wichtige Institution für MieterInnen sei, zu ihrem Recht zu gelangen. (forts.) tai/buj

