Belvedere: Mario Codognato wird Chefkurator des 21er Haus und Leiter der zeitgenössischen Sammlung

Internationale Profilierung und Positionierung des 21er Haus als langfristige Zielsetzung

Wien (OTS) - Ab Jänner 2014 wird der gebürtige Venezianer, Kunsthistoriker und international anerkannte Kurator Mario Codognato als Chefkurator dem zeitgenössischen Kuratorenteam des 21er Haus mit Luisa Ziaja und Severin Dünser vorstehen sowie die zeitgenössische Sammlung des Belvedere leiten. "Zwei Jahre nach der Wiedereröffnung des Schwanzer-Pavillons als 21er Haus ist der Prozess der Positionierung dieses neuen Museums für zeitgenössische österreichische Kunst natürlich keineswegs abgeschlossen. Die Bestellung des international bestens vernetzten und profilierten Kurators Mario Codognato ist nicht nur für den Ausstellungsort 21er Haus oder die Belvedere Sammlung selbst, sondern auch für die heimischen Künstlerinnen und Künstler eine spannende Entwicklung", zeigt sich Agnes Husslein-Arco, Direktorin des Belvedere sowie des 21er Haus, überzeugt. Die Ernennung eines Chefkurators unterstreiche darüber hinaus den hohen Stellenwert der zeitgenössischen Kunst in der Sammlung des Museums. "Mario Codognatos fundiertes Wissen über die internationale Gegenwartkunst, dokumentiert durch zahlreiche bedeutende Ausstellungen und Publikationen, wird unsere Ausstellungstätigkeit prägen. Darüber hinaus soll über sein Netzwerk auch die hohe Qualität der zeitgenössischen österreichischen Kunst grenzüberschreitend sichtbar gemacht werden", so die Direktorin weiter.

"Wir leben in einer globalisierten Welt, das gilt natürlich auch für die Kunst. Es ist eine wunderbare Herausforderung, junge österreichische Positionen nicht nur in Wien, sondern selbstverständlich auch international bekannt zu machen und zu etablieren. Der bisherige Schwerpunkt, junge heimische Künstlerinnen und Künstler im internationalen Kontext zu präsentieren und zu verorten, bleibt also aufrecht, jedoch wird es unsere Aufgabe sein, die internationalen Aspekte und Entwicklungen stärker in den Blick zu rücken", so der designierte Chefkurator und Leiter der zeitgenössischen Sammlung Mario Codognato. Ziel sei es, dem 21er Haus und dem zeitgenössischen Ausstellungsprogramm im Belvedere in der bereits stark diversifizierten internationalen Museumslandschaft ein eigenständiges Profil und eine klar abgegrenzte, stabile Position zu sichern.

Nach seinem Studium der Kunstgeschichte in England kuratierte Mario Codognato vor allem in Großbritannien und Italien zahlreiche zeitgenössische Ausstellungen, veröffentlichte viel beachtete Artikel für Fachzeitschriften sowie Ausstellungskataloge und wurde 2005 als Chefkurator an das neu gegründete Museo MADRE in Neapel bestellt, wo unter seiner Ägide u. a. Einzelausstellungen von Rachel Whiteread (2007), Thomas Struth (2008) oder Franz West (2010) gezeigt wurden. Weiters zeichnete er für Präsentationen zu globalen Themen wie etwa "Fragile?" (2013) in der Fondazione Cini in Venedig oder "Barock. Kunst, Wissenschaft, Glaube und Technologie in der Gegenwartskunst" (2010) im MADRE verantwortlich. Darüber hinaus kuratierte er für das Archäologie-Museum in Neapel zeitgenössische Ausstellungsprojekte u. a. mit Jeff Koons (2003) und Anselm Kiefer (2004) oder die weltweit erste museale Retrospektive von Damien Hirst (2004). Seit 2012 ist Mario Codognato als Chief Curator und Director of Exhibitions für die Londoner Blain Southern Gallery tätig, die zu den weltweit wichtigsten Galerien für Gegenwartkunst gehört und in den vergangenen Jahren weitere Standorte in Berlin und New York eröffnete.

