DLA Piper Weiss-Tessbach mit neuer Partnerin: Maria Doralt wechselt zu internationaler Großkanzlei

Wien (OTS) - Dr. Maria Doralt, Mag. rer. soc. oec., MIM (CEMS) (40), bisher Rechtsanwältin bei Cerha Hempel Spiegelfeld Hlawati, ist ab sofort neue Partnerin der internationalen Anwaltskanzlei DLA Piper Weiss-Tessbach. Die erfahrene Wirtschaftsjuristin ist auf gesellschaftsrechtliche Beratung, Mergers & Acquisitions, grenzüberschreitende Transaktionsplanung und -strukturierung sowie Kapitalmarktrecht spezialisiert. In ihrer neuen Funktion wird sie die Corporate-Gruppe der Kanzlei ergänzen.

"Ich freue mich sehr über den Zugang von Maria Doralt. Mit ihrer hohen fachlichen Kompetenz und ihrem unternehmerisch geprägten Zugang wird sie unsere Mandanten wirtschaftlich und rechtlich bestens beraten", sagt Dr. Christoph Mager, Partner und Leiter der Corporate-Gruppe bei DLA Piper Weiss-Tessbach.

Maria Doralt begann ihre Berufslaufbahn bei Goldman Sachs im Investment Banking als Analystin. Dort beriet sie Klienten aus wirtschaftlicher Sicht zu grenzüberschreitenden M&A Transaktionen, Unternehmensverkäufen und der Abwehr von feindlichen Übernahmen. Seit 2007 ist sie in Österreich als Rechtsanwältin zugelassen. Maria Doralt studierte Handelswissenschaften und Rechtswissenschaften in Wien, London (London School of Economics), Paris (HEC) und Madrid (Complutense). Ihr Buch zum Management Buyout wurde mit mehreren Preisen ausgezeichnet. Ihre Arbeitssprachen sind Deutsch, Englisch, Französisch und Spanisch.

Über DLA Piper

DLA Piper ist eine der weltweit größten und führenden Anwaltskanzleien. Mit 4.200 Juristen in mehr als 30 Ländern in Europa, Asien, Australien dem Nahen Osten sowie Nord- und

Zentralamerika bietet DLA Piper ein umfassendes Rechtsberatungsangebot. In Österreich ist die Kanzlei durch DLA Piper Weiss-Tessbach mit einem Büro in Wien (etwa 60 Juristen) vertreten.

Weiterführende Informationen: www.dlapiper.com/austria.

Rückfragen & Kontakt:

Mag. (FH) Oliver Bayer, YIELD Public Relations

T: +43 676 911 111 5, E: o.bayer @ yield.at