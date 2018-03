FPÖ-Obermayr begrüßt Initiative für einen einzigen Sitz des EU-Parlaments

Wanderzirkus kostet Zeit, Geld und Nerven!

Wien (OTS) - "Der Wanderzirkus, dem wir monatlich aufgrund der zwei Standorte des EU-Parlaments ausgesetzt sind, verursacht Kosten, die mit circa 200 Millionen Euro jährlich rund 10 % des Jahresbudgets des Parlamentes ausmachen! Außerdem ist das Pendeln zwischen Brüssel und Straßburg eine Verschwendung von wertvoller Zeit, die nicht effizient im Sinne der Bürger genutzt werden kann", kritisiert der freiheitliche Europaabgeordnete Mag. Franz Obermayr. Dazu würden jährlich rund 20.000 Tonnen Kohlenmonoxid in die Atmosphäre gepustet (Chauffeure mit Fuhrpark nicht eingerechnet), was nicht gerade zum Erreichen der hehren Klimaschutzziele der EU beitrage.

"Ich begrüße die Resolution für einen einzigen Sitz, selbst wenn ich persönlich Straßburg bevorzugen würde. Das Wichtigste ist, dass dieser Wanderzirkus eingestellt wird! Nie könnte man in Österreich erklären, warum der Nationalrat einmal im Monat eine Woche lang auf Steuerzahlerkosten in Innsbruck tagen sollte! Die Pendlerei konnte sich nur so lange halten, weil die meisten Bürger größtenteils nichts davon wissen" betont Obermayr, der schließt: "Der Text ist ein wichtiges Signal, selbst wenn sich so schnell nichts ändern wird, weil die Staats- und Regierungschefs den Vorschlag einstimmig annehmen müssten"

