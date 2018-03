Info-Tag an der Krankenpflegeschule im Wilhelminenspital

Am 23. November gibt es alle Informationen zu Ausbildung und Karrierechancen

Wien (OTS) - Am Samstag, den 23. November 2013, lädt die Schule für Allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am Wilhelminenspital zum Tag der offenen Tür ein. Von 10 bis 15 Uhr können sich Interessierte über die Ausbildung, Unterrichtsinhalte, verschiedene Lernformen und die praktische Ausbildung informieren.

Informationen aus erster Hand

Das breit gefächerte Programm wird von den SchülerInnen und LehrerInnen gestaltet. Informationen und Fragen zu den Aufnahmekriterien und das Auswahlverfahren und Ausbildung können in persönlichen Gesprächen besprochen und geklärt werden. Außerdem kann man sich bei Führungen durch die Schule und das SchülerInnenwohnheim ein Bild von der Ausbildungseinrichtung machen. "Infos über die Ausbildung, das Berufsbild und nicht zuletzt Berufs- und Karrierechancen im Wiener Krankenanstaltenverbund - Interessierte sollten sich das nicht entgehen lassen", so Direktorin Erna Braunsdorfer.

Für den Schulbeginn am 15.September 2014 kann man sich von 7. Jänner bis 31. März 2014 bewerben. Genauere Informationen zum Bewerbungsablauf und den Ausbildungsstätten der Stadt Wien erfahren Interessierte am Tag der offenen Tür oder auch im Internet unter www.wienkav.at/ausbildung/. ****

Wir freuen uns auf Ihr Kommen!

Tag der offenen Tür in der Schule für Allgemeine Gesundheits- und

Krankenpflege am Wilhelminenspital



Datum: 23.11.2013, 10:00 - 15:00 Uhr



Ort:

Schule für Allgemeine Gesundheits- und Krankenpflege am

Wilhelminenspital

Montleartstraße 37, 1160 Wien



