Gewalt macht krank

ÄrztInnen und Pflegepersonal nehmen Schlüsselrolle bei der Versorgung gewaltbetroffener Frauen ein

Wien (OTS) - Eine aktuelle WHO-Studie (Global and regional estimates of violence against women: Prevalence and health effects of intimate partner violence and non-partner sexual violence) weist Gewalt gegen Frauen als eines der weltweit größten Gesundheitsrisiken aus. ÄrztInnen sowie Pflegekräfte nehmen beim Erkennen und Ansprechen von Gewalt eine Schlüsselstellung ein, da sie meist als erste mit den Betroffenen in Kontakt kommen. Neben der fachgerechten medizinischen Versorgung gilt es, die erlittenen Verletzungen und Beschwerden gerichtstauglich zu dokumentieren und mögliche Spuren zu sichern. Mittels einfühlsamer Gesprächsführung und Beratung können Gesundheitsfachkräfte wirksam zum Schutz der Opfer und damit zur Gewaltprävention beitragen. Dabei spielen auch Opferschutzgruppen eine entscheidende Rolle.

Opferschutzgruppen als gesetzliche Verpflichtung

In Österreich sind die Krankenanstalten gesetzlich verpflichtet "Opferschutzgruppen für volljährige Betroffene häuslicher Gewalt einzurichten" (§ 8e KAKuG 2011). Zu deren Aufgaben zählen die Gewährleistung bestmöglicher Betreuung der Opfer, die Früherkennung von häuslicher Gewalt sowie die Sensibilisierung der medizinischen und pflegerischen Berufsgruppen für diese spezielle Thematik.

Laut ExpertInnen schreitet der Aufbau von Opferschutzgruppen bisher nur zögerlich voran und es besteht Aufholbedarf.

"Auswirkungen von Gewalt finden in Anamnese, Diagnostik und Therapie noch immer zu wenig Beachtung. Ziel der Opferschutzgruppen muss daher sein, gewaltbedingte Verletzungen und Beschwerden bei PatientInnen als solche zu erkennen, sensibel anzusprechen, gerichtsverwertbar zu dokumentieren und letztlich die Betroffenen an weiterbetreuende Hilfs- und Beratungseinrichtungen zu vermitteln", so Ao.Univ.-Prof.in Dr.in Andrea Berzlanovich, Department für Gerichtsmedizin der Medizinischen Universität Wien.

Mag.a Maria Rösslhumer, Geschäftsführerin des Vereins Autonome Österreichische Frauenhäuser, ergänzt: "Zusätzlich zum Ansprechen der Gewalt und zum sorgfältigen Dokumentieren gehört auch das Wissen über bestehende Opferschutzeinrichtungen, wie etwa Frauenhäuser und die österreichweite Frauenhelpline gegen Gewalt. Unter der kostenlosen Telefonnummer 0800/222 555 erhalten betroffene Frauen rund um die Uhr Hilfe und Unterstützung, aber auch medizinisch-pflegerisch tätige Personen bekommen Auskunft zu allen Fragen bei familiärer Gewalt. Zu bestimmten Zeiten wird auch muttersprachliche Beratung in Arabisch, Bosnisch-Kroatisch-Serbisch, Rumänisch und Türkisch angeboten."

Dr. Reinhard Pichler, Gesamtleiter im Krankenhaus der Barmherzigen Brüder Wien, berichtet über die Opferschutzgruppe im Spital in der Leopoldstadt: "Die engagierten Mitglieder unserer Opferschutzgruppe decken unterschiedliche Fachbereiche ab und unterstützen durch ihre Tätigkeit nicht nur Gewaltbetroffene, sondern auch unser ärztliches und pflegerisches Personal. Durch die interdisziplinäre Zusammenarbeit werden neben einer umfassenden Krisenintervention für PatientInnen verbesserte Gefahreneinschätzungen und Entscheidungshilfen zur Frage der nötigenfalls stationären Aufnahme gewährleistet."

Rückfragen & Kontakt:

