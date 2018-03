Jetzt Broschüren in Kleinauflagen bei Onlinedruckerei onlineprinters.at / Neue Technik ermöglicht günstigen Broschürendruck ab einem Exemplar

Neustadt a. d. Aisch, Deutschland / Wien (ots) - Mit einem Prototyp für die Broschürenfertigung, der "Bourg Booklet Maker ExPress" der belgischen Firma C.P. Bourg, revolutioniert Onlineprinters die Produktion von Broschüren in Kleinauflagen und damit das Angebot im Broschürensortiment der Onlinedruckerei onlineprinters.at. Angestoßen wurde die Entwicklung von der Produktentwicklung bei Onlineprinters in Zusammenarbeit mit HP und C.P. Bourg. Onlineprinters begleitet die Entwicklung der neuen "Bourg Booklet Maker ExPress" seit eineinhalb Jahren als Kompetenzpartner und unterstützt die Markteinführung mit Anregungen aus seiner Praxis als internationaler Druck-Dienstleister in Europa.

"Ab sofort können Kunden auch Kleinstauflagen an Broschüren ab einem Exemplar zu wirtschaftlichen Preisen bei uns bestellen", freut sich Heiko Wiederer, Produktentwickler der Onlineprinters GmbH, über das neue Angebot des Online-Druckdienstleisters. Hochwertige Broschüren gehören im Drucksachensortiment der Onlinedruckerei www.onlineprinters.at zu den Top-Produkten. Ein Novum in der Druckbranche ist das Angebot, Broschüren mit einem Seitenumfang von acht bis 60 Seiten aus hochwertig gestrichenen Bilderdruckpapieren, beidseitig vierfarbig (4/4) bedruckt, in jeder beliebigen Kleinauflage stückgenau, blitzschnell und preiswert in einem Durchgang produzieren zu lassen. Möglich wird die innovative Technik durch den Einsatz der jüngst entwickelten Maschine für die Druckweiterverarbeitung (Bourg Booklet Maker ExPress), an der - in Verbindung mit einer HP-Indigo-7500-Digitaldruckmaschine - Broschüren in Sekundenschnelle und in einem einzigen Arbeitslauf sowohl gedruckt als auch verarbeitet werden können.

Broschüren in kleiner Auflage für viele Werbezwecke

Anlässe für Broschüren in geringer Auflagenhöhe gibt es viele: Das Angebot ist perfekt für hochwertige Unternehmenspräsentationen, Vereinshefte, Schüler- und Abiturzeitungen, Hochzeitszeitungen, Speisekarten, Menükarten, Messebroschüren oder auch Mailings. "Eine Druckauflage von zehn Stück wird je nach Grammatur der Bilderdruckpapiere bei circa 42 Euro liegen", freut sich Wiederer über das konkurrenzlos günstige Angebot aus der Onlinedruckerei. Damit wird Broschürenwerbung in Kleinauflagen für neue Käufergruppen wirtschaftlich. "Drucken, schneiden, falzen und heften in Rekordzeit: Mit unserer innovativen Broschürenfertigung in Kleinauflagen haben wir ein Alleinstellungsmerkmal unter den Onlinedruckereien in Europa", freut sich der Produktentwickler über das attraktive Preis- und Leistungsgefüge der qualitativ hochwertigen Broschüren aus dem Onlineshop www.onlineprinters.at . Schnelle Lieferzeiten in ganz Europa gehören zum Top-Service der Onlinedruckerei.

Explain-it-Video: Drucksachen einfach online bestellen:

http://www.youtube.com/watch?v=zH9zhs9vs0I

Über die Onlineprinters GmbH

Die Onlineprinters GmbH zählt zu den größten Onlinedruckereien Europas. Das deutsche Unternehmen hat 430 Mitarbeiter und beliefert 30 Länder in Europa über Onlineshops. In der PSO-zertifizierten Produktion werden alle Drucksachen in höchster Offsetdruckqualität und im flexiblen Digitaldruck hergestellt. "Druckaufträge selbst abwickeln und schnelle Lieferung" ist der Anspruch der Geschäftskunden, die von Visitenkarten und Briefpapier über Flyer, Postkarten und Plakate bis hin zu klebegebundenen Katalogen, gehefteten Broschüren und großformatigen Werbesystemen ihre Drucksachen im Onlineshop bestellen und Druckdaten selbst hochladen. Produkt- und Unternehmensinformationen gibt es im Onlineshop und im Mobile-Shop von http://www.onlineprinters.at

