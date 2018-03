ASFINAG: Winterdienst in der ASFINAG - Einladung zum Pressegespräch

Der nächste Winter kommt mit Sicherheit - und Sicherheit bei Eis und Schnee ist auch die oberste Prämisse im Winterdienst der ASFINAG!

Wie sich die ASFINAG auf die bevorstehenden Wintereinsätze

vorbereitet und welche Innovationen den Winterdienst noch

effizienter machen, wollen wir Ihnen vor Ort in einer der beiden

Wiener ASFINAG-Autobahnmeistereien im Detail vorstellen.



Daher laden wir Sie sehr herzlich zum Pressegespräch ein:

Winterdienst in der ASFINAG

Teilnehmer:

Dr. Josef Fiala, Geschäftsführer der ASFINAG Service GmbH

Heimo Maier-Farkas, Abteilungsleiter der Betrieblichen Erhaltung



Zufahrt:

U 2 Station Donaustadtbrücke

Mit dem Auto: A 23 Abfahrt Ölhafen Lobau, bei der Ampel links -

die Autobahnmeisterei ist anschrieben



Datum: 22.11.2013, um 09:30 Uhr



Ort:

ASFINAG Autobahnmeisterei Kaisermühlen

Am Kaisermühlendamm 115, 1220 Wien



Rückfragen & Kontakt:

ASFINAG

Alexandra Vuscina-Valla

Pressesprecherin für Wien, NÖ und Burgenland

Tel.: Mobil: +43 664-60108 17825

alexandra.vucsina-valla @ asfinag.at

www.asfinag.at