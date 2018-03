Kapsch präsentiert neue Kommunikations-Plattform für Fahrzeuge

EVK-3300 als Teil der End-to-End-V2X-Lösung

München/Wien (OTS) - Kapsch TrafficCom präsentiert auf dem Car 2 Car-Communication Consortium Forum in München seine neue Kommunikations-Plattform EVK-3300 für die V2X Kommunikation. Mit der Plattform EVK-3300 wendet sich Kapsch direkt an Automobilhersteller und -zulieferer. EVK-3300 ist ein essenzieller Teil von V2X, der Kommunikation von Fahrzeugen und Infrastruktur bzw. von Fahrzeugen miteinander.

"Unsere V2X Kommunikations-Plattform bietet eine große Zahl an Möglichkeiten im V2X-Bereich. Sie erlaubt es Fahrzeugherstellern und -zulieferern, diese neue Technologie in vielfältiger Weise im Fahrzeug zu integrieren und zu testen. Mit V2X und dem EVK-3300 werden in naher Zukunft vollkommen neue und bisher undenkbare Anwendungen Realität", erläutert R. Tugrul Güner V2X Program Manager & Head of New Technologies bei Kapsch TrafficCom und bringt einige Beispiele: "Wann wird die Ampel grün, auf der linken Spur befindet sich in 1km Entfernung eine Baustelle, ein Fahrzeug 500 Meter vor Ihnen macht eine Notbremsung oder es nähert sich auf der rechten Spur ein Einsatzfahrzeug - das alles sind Informationen, die den Verkehrsfluss verbessern, die Sicherheit erhöhen und auch den Komfort des Autofahrers optimieren."

Schnittstellen für unterschiedlichste Kommunikationskanäle

Die Plattform verfügt über diverse Schnittstellen zur Integration ins Fahrzeug: CAN, Ethernet, USB und diverse Ein- und Ausgänge für spezifische Anpassungen. Das 802.11p Radio-Modul ist der Zugang zur V2X Funkkommunikation, das optionale WLAN/3G/4G-Modul erlaubt die Kommunikation über alternative Kanäle. Smartphone oder Tablet werden zur Anzeige der Nachrichten über eine Bluetooth Schnittstelle an das EVK-3300 angebunden, ein GNSS-Empfänger ermöglicht die genaue Positionsbestimmung des Fahrzeugs, die auch an andere Fahrzeuge im Kommunikationsbereich übertragen werden kann. Mit Hilfe des integrierten Security Modules kann das EVK auch als eigenständige ITS Station im Fahrzeug arbeiten. Kapsch hat dafür einen plattformunabhängigen ITS G5 Protocol Stack entwickelt. EVK-3300 ist das erste In-Vehicle-Produkt von Kapsch und ergänzt damit das End-to-End-Portfolio von Kapsch im Bereich V2X.

Kapsch TrafficCom ist ein Anbieter von Intelligent Transportation Systems (ITS) in den Applikationsbereichen Mauteinhebung, städtische Zugangsregelung und Parkraumbewirtschaftung, Verkehrsüberwachung, Kontrolle von Nutzfahrzeugen, elektronische Fahrzeugregistrierung, Verkehrsmanagement und V2X Kooperative Systeme. Kapsch TrafficCom deckt mit durchgängigen Lösungen die gesamte Wertschöpfungskette ihrer Kunden, von Komponenten und Subsystemen über deren Integration bis zum Betrieb, aus einer Hand ab. Die Lösungen von Kapsch TrafficCom helfen, die Verkehrsinfrastruktur zu finanzieren, die Verkehrssicherheit zu erhöhen, den Verkehrsfluss zu optimieren und verkehrsbedingte Umweltbelastungen zu reduzieren. Das Kerngeschäft ist, elektronische Mautsysteme für den mehrspurigen Fließverkehr zu entwickeln, zu errichten und zu betreiben. Referenzen in 43 Ländern auf allen Kontinenten machen Kapsch TrafficCom zu einem weltweit anerkannten Anbieter im Bereich der elektronischen Mauteinhebung. Als Teil der Kapsch Group, einem 1892 gegründeten österreichischen Technologiekonzern im Familienbesitz, verfügt Kapsch TrafficCom mit Hauptsitz in Wien, Österreich, über Niederlassungen und Repräsentanzen in 33 Ländern, notiert seit 2007 an der Wiener Börse (KTCG) und erwirtschaftete mit mehr als 3.000 Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern im Wirtschaftsjahr 2012/13 einen Umsatz von 488,9 Mio. EUR.

