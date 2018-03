Erfolgreiche Integration von Plakativ Werbetechnik in die Bellutti Gruppe

Nach einem zweijährigen Sanierungsverfahren schreibt Plakativ Werbetechnik unter dem Dach der Bellutti Gruppe wieder schwarze Zahlen.

Wien (OTS) - "Mit der Spezialisierung auf großformatige Digitaldrucke auf Werbebanner, Tafeln und Netze passt Plakativ Werbetechnik optimal zum Angebotsportfolio von Bellutti Planen. Aus diesem Grund haben wir uns im Jahr 2011 dazu entschieden, in die insolvente, ehemalige Klaus L. Ziegler KG einzusteigen und ein Sanierungsverfahren einzuleiten", bestätigt KR Arthur Bellutti, Geschäftsführer von Bellutti Planen, der mit seinem Einstieg in Plakativ Werbetechnik deutliche Marktanteile in Ostösterreich dazugewinnen konnte. Dank einer umfassenden Reorganisation und der zahlreichen Synergien in der Firmengruppe befindet sich das in Plakativ Werbetechnik GmbH & Co KG umbenannte Unternehmen erneut auf einem soliden Kurs. Bellutti: "Vor wenigen Tagen haben wir unsere Anteile auf 80 % erhöht und erreichen erstmals wieder die schwarze Null im Betriebsergebnis."

Erfolgreiche Integration in die Bellutti Gruppe

Während des zweijährigen Sanierungsverfahrens bis September 2013 konnten von den ehemals 48 Arbeitsplätzen 33 gerettet werden. "Das Geschäft wird zunehmend schwieriger, deshalb gehen wir in die Offensive. Mit unseren Investitionen in neue Druckanlagen und in einen neuen, modernen Betriebsstandort steigern wir unsere Qualität und halten unsere Margen auf dem notwendigen Niveau", ergänzt der zweite Gesellschafter Peter Cibulka. Künftig werden firmeninterne Abläufe wie Buchhaltung, Abrechnung, Angebotslegung, Marketing etc. zusammengelegt.

Bellutti Gruppe

Bellutti Planen zählt mit 100 Mitarbeitern an den vier Standorten Innsbruck, Linz, Klagenfurt und Wien zu den wichtigsten Produzenten technischer Materialien. Insbesondere im Sportbereich hat sich das Traditionsunternehmen mit essentiellen Sicherheitsprodukten und Fis-zertifizierten Startnummern und Flaggen einen Namen erarbeitet und bedient Kunden wie Red Bull. Des Weiteren zählen Bellutti Immobilien sowie der Golfplatz Olympia Igls zum Firmenverbund.

