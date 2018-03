Luxus für Alle bei Lidl Österreich

Ein Fest für die Sinne mit der Premiummarke "Deluxe"

Salzburg (OTS) - Kulinarischer Höchstgenuss für die schönste Zeit des Jahres: Lidl geht seinen eingeschlagenen Weg weiter und zeigt mit der Premiummarke "Deluxe" einmal mehr, dass Luxus nicht immer teuer sein muss, sondern auch für jedermann leistbar ist. Unter dem Motto "Luxus für alle" bietet der heimische Lebensmittelhändler exzellente Qualität und erlesene Köstlichkeiten zu günstigen Preisen. Die "Deluxe"-Range umfasst in diesem Jahr über 330 verschiedene Produkte, die ab 21. November bis Weihnachten bei Lidl Österreich angeboten werden.

Ein Fest für Feinschmecker

Zweimal jährlich verwöhnt Lidl Österreich seine KundInnen mit den exquisiten Produkten der "Deluxe"-Linie. Besonders die zahlreichen frischen Artikel sind delikat und exklusiv, die Sortimentsvielfalt der Premiummarke ist beeindruckend. Die Spezialitäten reichen von schottischem Lachsrückenfilet und irischen Rib-Eye-Rindersteaks bis zu feinen Desserts wie original französischer Crème Brûlée oder belgischen Trüffel Pralinès. "In keinem Sortimentsbereich ist das unschlagbare Preis-Leistungs-Verhältnis von Lidl Österreich so spürbar wie bei 'Deluxe'", ist auch Alexander Deopito, Vorsitzender der Geschäftsleitung von Lidl Österreich, von der "Deluxe"-Aktion überzeugt.

Spezialitäten aus ganz Europa

Lidl bietet dabei nicht nur qualitativ hochwertige Lebensmittel aus Österreich, sondern aus beinahe ganz Europa. Hier kann Lidl Österreich auf die gemeinsame Stärke seiner Partnerländer bauen und erlesene Spezialitäten aus den bekanntesten Feinkostregionen Europas anbieten. Die Produkte kommen beispielsweise aus Frankreich, der Schweiz, Italien und Spanien. Das ist Vielfalt, das ist "Deluxe".

Die Lidl Österreich GmbH, mit ihrer Zentrale in Salzburg, zählt mit über 200 Filialen und 3.700 MitarbeiterInnen zu den erfolgreichen Lebensmittelhändlern Österreichs. Mit einer Auswahl an über 1.400 verschiedenen Artikeln, darunter zahlreiche österreichische Produkte sowie Eigen- und Markenartikel, bietet Lidl Österreich ein vielfältiges Sortiment zu günstigen Preisen. Dabei steht Qualität stets an oberster Stelle. Ein durchdachtes Logistikkonzept ermöglicht das breite Angebotsspektrum an täglich frischer Ware.

