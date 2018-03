Standard-Beilage "Kärnten-Report" wird von WKSTA untersucht

Landtagspräsident Rohr bietet volle Unterstützung zur Aufklärung an.

Die bereits im Sommer 2013 öffentlich diskutierte und kritisierte Beilage "Kärnten-Report" der Tageszeitung DerStandard wird nun von der Wirtsschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft untersucht.

Wie Kärntens Landtagspräsident Ing. Reinhart Rohr mitteilt, ist ein Ersuchen um Unterstützung seitens der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft in seinem Büro eingegangen. Laut WKSTA bestehe ein Anfangsverdacht auf Vorteilsnahme durch Beeinflussung von Amtsträgern. In dem als "Anzeige" gekennzeichneten "Kärnten-Report" wurden für die Darstellung der politischen Situation in Kärnten nach der Landtagswahl 2013 Berichte mit Zitaten und Fotos von Politikern, u.a. auch von Landtagspräsident Reinhart Rohr, Landeshauptmann Peter Kaiser, seinen beiden Stellvertreterinnen Beate Prettner und Gaby Schaunig sowie von Landesrat Wolfgang Waldner und Klagenfurts Vizebürgermeister Albert Gunzer veröffentlicht.

"Die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft ist mit dem Ersuchen an mich herangetreten, mich zur Aufklärung des Sachverhalts zur Verfügung zu stellen. Die dafür notwendige Aufhebung meiner Immunität werde ich selbstverständlich und unverzüglich beim zuständigen Immunitätsausschuss erbitten", erklärt Landtagspräsident Reinhart Rohr.

Und weiter: "In dem Fall wurden von einem für die Standard-Beilage tätigen Redakteur Fragen für einen rein redaktionellen Bericht an die SPÖ-Regierungsmitglieder und mich via E-Mail gestellt und unsererseits ordnungsgemäß beantwortet", macht Landtagspräsident Rohr deutlich.

Er, Rohr, erwarte sich eine rasche Aufklärung der Vorhalte und werde der Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft nach seinen Möglichkeiten umfassend Auskunft erteilen.

