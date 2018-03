VP-Walter ad Ludwig: Herr Stadtrat bauen Sie 10.000 Wohnungen!

Wien baut jedes Jahr zu wenig Wohnungen und muss die Grundstücksreserven dem Wohnbau zu Verfügung stellen.

Wien (OTS) - "Es bedarf eines Anschubs durch die Stadt Wien und die rot-grüne Stadtregierung, sodass in Wien die Mieten und Eigentumspreise gesenkt werden und Wohnen für die Wienerinnen und Wiener wieder leistbar wird!" fordert LAbg. Norbert Walter, Wohnbausprecher der ÖVP Wien, von Stadtrat Ludwig.

"Die Veränderung der Bauordnung in Bezug auf Balkone, Aufzüge und Notkamine lässt in vielerlei Hinsicht die Hoffnung erwachen, dass in Wien in Zukunft billiger gebaut werden kann", so Walter weiter.

Norbert Walter abschließend: "Herr Stadtrat, Sie können jedoch schon morgen einen Bauschub vorantreiben, indem Sie die Grundstücksreserven dem Wohnbau zu Verfügung stellen und nicht ständig neue Reserven bilden und so den Markt künstlich überhitzen! Natürlich braucht die Stadt Reserven, jedoch sollten die angelegt werden, wenn der Markt nachlässt und abkühlt. Ihr Ziel muss es sein, 10.000 Wohnungen pro Jahr zu bauen!"

