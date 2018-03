MDT stellt Z-Achse-TMR-Sensoren für eCompass- und Stromsensoren vor

(PRN) - -- Einzigartige TMR-Technologie von MDT ermöglicht neue Z-Achse-TMR-Sensoren als Alternative zu Halleffektsensoren mit überragenden Leistungseigenschaften und ultraniedrigem Stromverbrauch

San Jose, Kalifornien, Und Zhangjiagang, Jiangsu, China (ots/PRNewswire) - MultiDimension Technology

Co., Ltd. (MDT), ein führender

Anbieter von Magnetsensoren mit spezieller Tunnelmagnetowiderstandstechnologie (TMR), hat seine neuen modernen Z-Achse-TMR-Sensoren vorgestellt. Die neuen Z-Achse-TMR-Sensoren sind kompatibel mit Halleffektsensoren in der Tastrichtung und messen das Magnetfeld senkrecht zur Sensorfläche. Sie ermöglichen neue Applikationen, die ideal geeignet sind für eCompass-Mehrachsen- und Stromsensoren sowie die allgemeine lineare Magnetfeldmessung. Zu den Vorteilen der TMR-Sensoren zählen eine hohe Empfindlichkeit, niedriges Rauschen, ultraniedriger Stromverbrauch sowie ausgezeichnete thermische Stabilität. Hier müssen Halleffektsensoren passen.

"Die Z-Achse-TMR-Sensoren von MDT sind eine bahnbrechende Erfindung im Bereich der Magnetsensortechnologie. Bei der Entwicklung der Z-Achse-TMR-Sensoren mussten wir schwierige Hürden bei Prozess und Design überwinden und gleichzeitig die überragenden Eigenschaften unserer derzeitigen Ebenensensoren bewahren. Unsere Kunden können die Z-Achse-TMR-Sensoren mit der gleichen mechanischen Struktur bzw. den gleichen Magneten implementieren, die für derzeitige Halleffektlösungen konzipiert sind - aber das mit den Vorteilen der TMR-Technologie, die Halleffektsensoren nicht bieten", sagte Dr. Song Xue, Chairman und CEO von MultiDimension Technology. "Z-Achse-TMR-Sensoren können in eCompass-Mehrachsensensoren oder individuelle Designs wie Stromsensoren integriert oder als alleinstehende Geräte für die allgemeine lineare Magnetfeldmessung eingesetzt werden. Wir erwarten, dass die TMR-Technologie von MDT mit ihrer besseren Leistung, dem niedrigeren Stromverbrauch und der besseren Nutzbarkeit ein breiteres Marktsegment für Magnetfeldsensoren erreicht, das momentan von Halleffektsensoren dominiert wird."

Einzigartige Leistungsmerkmale der Z-Achse-TMR-Sensoren von MDT, die in Halleffektsensoren fehlen:

-- Hohe Empfindlichkeit, die über 1 mV/V/Oe individuell eingestellt werden kann -- Widerstand kann über einen breiten Bereich bis zu mehreren Megaohm einfach eingestellt werden für vielfältige Applikationsanforderungen wie maximale Leistung oder ultraniedriger Stromverbrauch -- Spektraldichte mit niedrigem Rauschen und große Bandbreite -- Ausgezeichnete thermische Stabilität zwischen -40 125 Grad Celsius

MDT ist der erste Massenprozent von TMR-Sensoren mit mehreren Produktportfolios, darunter TMR-Magnetschalter,



TMR-Linearmagnetfeldsensoren,



TMR-Winkelsensoren,



TMR-Zahnradsensoren

und

TMR-Magnetfeldmusterdetektionssensoren.

Die

Produktfamilie von MDT wird im 1. Quartal 2014 um die Z-Achse-TMR-Sensoren erweitert.

Informationen zu MDT

MultiDimension Technology wurde 2010 in Zhangjiagang in der chinesischen Provinz Jiangsu gegründet. Die Firma hat Zweigniederlassungen in Shanghai und San Jose im US-Bundesstaat Kalifornien. MDT hat ein einzigartiges Portfolio an geistigem Eigentum erarbeitet und betreibt modernste Produktionsanlagen für die Massenproduktion von kostengünstigen TMR-Magnetsensoren mit überragenden Leistungseigenschaften, die die anspruchsvollsten Applikationsanforderungen erfüllen. MDT wird von einem Spezialisten-Team im Bereich der Magnetsensortechnologie und Ingenieurleistungen geleitet und hat sich der Schaffung von Mehrwert für seine Kunden für deren dauerhaften Erfolg verpflichtet. Weitere Informationen über MDT finden Sie unter http://www.multidimensiontech.com.



