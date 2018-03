POWER GEN 2013: Österreichische Technologien bei der weltgrößten Energiemesse gefragt

Ideale Plattform zur Präsentation von Neuheiten - Gruppenstand der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA auf Messe 2014 bereits geplant

Wien (OTS/PWK806) - POWER GEN International 2013 ist die weltgrößte Plattform für Kraftwerkstechnik und Energiewirtschaft. Das Besondere: Es finden gleichzeitig vier Veranstaltungen statt, POWER GEN International, NUCLEAR POWER Industry, RENEWABLE ENERGY World Conference + Expo North America und POWER GEN Finance. Zum 25-jährigen Jubiläum der Messe in Orlando, Florida vom 12.-14. November nahmen über 1.400 Aussteller und 21.000 Besucher aus 100 Ländern teil, darunter auch einige österreichische Unternehmen. "So ortete etwa VTU Energy großes Interesse nach Simulationssoftware und Beratung bei thermischen Kraftwerken sowie detailgenauen Analysen und neue Werkzeugen zur Anlagenoptimierung", berichtet Rudolf Thaler, österreichischer Wirtschaftsdelegierter der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA in Los Angeles. Die Kral AG sieht nach der Messeteilnahme Chancen mit Pumpen und innovativer Durchflusstechnik im US-Öl- und Gassektor.

HOBAS Engineering GmbH und Kraus & Naimer Produktion GmbH nehmen schon seit Jahren mit ihrer US-Niederlassung teil. Innovationsführer Fronius stellte erstmals Schweißen mit TPSi (Trans Process Solution) und Touch Screen dem amerikanischen Markt vor. Für die Andritz-Gruppe mit ihrem breit gestreuten Produktportfolio ist die Messe die ideale Plattform um Flagge zu zeigen, ebenso für Böhler-Uddeholm, deren Repräsentanten gleich ihre Standfläche für 2014 reserviert haben.

Auf der POWER GEN 2014, vom 9.-11. Dezember 2014 in Orlando, ist bereits ein Gruppenstand der AUSSENWIRTSCHAFT AUSTRIA für österreichische Unternehmen geplant. Thaler: "Für Firmen aus dem Bereich der Energiewirtschaft ist dies die ideale Plattform zur Präsentation von Neuheiten, dem Studium von Trends und Networking. Für Markteinsteiger ist wiederum das unmittelbare Feedback des Marktes wichtig." Grundsätzlich erfordert die erfolgreiche Bearbeitung des amerikanischen Marktes eine lokale Präsenz.

Differenziertes Energiespektrum in den USA

2012 wurde in den USA Energie hauptsächlich aus Kohle (37%) gewonnen, gefolgt von Naturgas (30%), AKW (19%) und erneuerbaren Energiequellen (12%). Für Kohlekraftwerke sind seit September strenge CO2-Emissionsauflagen vorgesehen, was die Schließung einer Reihe der vielfach 40 bis 50 Jahre alten Anlagen und den Ersatz durch Gaskraftwerke zur Folge haben wird. Durch den Schiefergas Boom in Folge innovativer Bohrtechnologien wie Fracking und horizontales Bohren sind die Gaspreise in den USA etwa um ein Drittel niedriger als in Europa, die Strompreise etwa um die Hälfte. Eine Reindustrialisierung und steigende Investitionsattraktivität sind die Folge. Die USA sind mit einem Anteil von 30% auch der weltgrößte Nuklearenergie-Produzent, wobei sich der Nuklearanteil im US-Energieportmix kaum ändern wird. Billiges Naturgas setzt aber Nuklearprojekte unter Druck. Das US-Stromnetz ist mit 4,34 Mio. km Länge und 3.200 Stromerzeugern das weltgrößte und eine enorme Geldmaschine, über die pro Jahr Elektrizität im Wert von 400 Mrd. USD verkauft wird. Als Gamechanger für Energieversorgungsunternehmen werden vielfach Microgrids und die Eigenenergieproduktion von Haushalten und Unternehmen gesehen, die mit Solar- und Windenergie ein hausinternes Kraftwerk bauen und ihre Energieabhängigkeit reduzieren - dies vor allem im sonnigen Westen und in den energieteuren nordöstlichen Bundesstaaten.

Das AußenwirtschaftsCenter Los Angeles präsentierte in diesem Zusammenhang erst unlängst eine Studie zum US-Energiesektor und den darin bestehenden Chancen für österreichische Unternehmen. (BS)

