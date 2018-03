Personalia: Jan Weinrich ist neuer Pressesprecher des BFI Wien

Wien (OTS) - Seit 1. Oktober 2013 ist Jan Weinrich (34) neuer Pressesprecher des BFI Wien. Der gebürtige Niederösterreicher war nach Abschluss des Studiums der Kommunikationswissenschaften an der Universität Wien über zehn Jahre im Journalismus tätig. Vor seinem Wechsel in den Bildungssektor verantwortete Weinrich fünf Jahre lang als stv. Chefredakteur der Fachzeitung "medianet" die Bereiche Sonderthemen, Karriere und Corporate Publishing. Zuvor war er für die Wochenzeitung "Golfweek" sowie als Pressesprecher für die PGA Austria (Professional Golfers' Association) tätig. "Ich freue mich, dass Jan Weinrich unser Team verstärkt. In Bildungs- und Karrierethemen versiert, wird er sicherlich dazu beitragen, die Unternehmenskommunikation des BFI Wien positiv weiterzuentwickeln", so Dr. Valerie Höllinger, Geschäftsführerin des BFI Wien.

Jan Weinrich sieht sich in seiner neuen Funktion vor allem als Dienstleister für die Journalistinnen und Journalisten des Landes:

"Ich möchte nicht nur das Profil des BFI Wien als zentraler Teilnehmer und Gestalter der heimischen Bildungslandschaft schärfen, sondern auch den Medien als verlässlicher Partner zur Verfügung stehen."

Das BFI Wien beschäftigt zusammen mit seinen Tochterunternehmen rund 800 MitarbeiterInnen und über 1.000 selbständige TrainerInnen. Gut 55.000 Menschen nehmen jährlich an den Lehrgängen, Kursen und Seminaren des Erwachsenenbildungsinstituts teil. Das Bildungsprogramm ist auf www.bfi-wien.at/kurssuche zu finden.

