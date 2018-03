Floridsdorf: Oper, Hirtenlieder und "Viola special"

Gesang am 20.11., Klavier am 21.11. und Bratsche am 23.11.

Wien (OTS) - Das ehrenamtlich arbeitende Bezirkshistoriker-Team des Bezirksmuseums Floridsdorf (21., Prager Straße 33, Mautner Schlössl) koordiniert die beliebte Veranstaltungsreihe "Kultur im Schlössl". Die nächsten Termine: Am Mittwoch, 20. November, wartet das Ensemble "Ciclo Gigli" mit einem Melodienschatz für Freunde der Oper und der Operette auf. Beginn des Konzerts ist um 19.00 Uhr. Als künstlerische Leiterin fungiert Kya Choi. Der Eintritt ist frei, Spenden sind willkommen. Besinnliche Weisen spielt am Donnerstag, 21. November, im Festsaal des Museums der famose Pianist Albert Mühlböck. Das Advent-Programm "Lieder der Hirten" startet um 19.00 Uhr und der Künstler beantwortet dabei die Frage "Was sangen die Hirten an der Krippe?". Karten um 14 Euro sind an der Abend-Kasse erhältlich. "Viola special" heißt der Titel des Konzerts am Samstag, 23. November, im Rahmen des Kammermusik-Projekts "Transdanube". Ab 19.30 Uhr interpretieren Frederico Bresciani (Viola), Gregor Urban (Klavier) und andere Künstler reizvolle Kompositionen bekannter Tondichter wie Bach und Schumann. Der Eintritt kostet 15 Euro. Nähere Informationen erhalten Interessierte unter den Rufnummern 0664/55 66 973 und 270 51 94 (fallweise Anrufbeantworter). E-Mails an das Museum: bm1210 @ bezirksmuseum.at.

Ein liebes Rüsseltier begeistert den Nachwuchs am 23.11.

Ein weiterer Kultur-Termin im "Mautner Schlössl" in der Prager Straße 33 wird vom Verein "Freunde der Beethoven-Gedenkstätte" ausgerichtet: Kinder von 1 bis 6 Jahren erfahren beim lustigen "Erzähltheater zum Mitmachen" am Samstag, 23. November, wie der Elefant zu seinem Rüssel kam. Erzählungen und Musik rund um ein liebes Rüsseltier machen den Kleinen sicher Freude. Die Matinee in der Serie "Klassik Cool!" (Konzept, Text und Bilder: Szilvia Hegyi, am Flügel: Zsofia Lehmann) startet um 10.00 Uhr. 5 Euro zahlt der Nachwuchs, Begleitpersonen entrichten 7 Euro. E-Mails an den Beethoven-Verein: beethoven-floridsdorf @ chello.at.

Allgemeine Informationen:

Bezirksmuseum Floridsdorf:

www.bezirksmuseum.at

Pianist Albert Mühlböck:

www.albert-muhlbock.com

Kammermusik-Projekt "Transdanube":

www.transdanube.org

Pianist Gregor Urban:

www.gregorurban.com

