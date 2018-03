Brigittenau: Kunst- und Kreativmesse

23. und 24. November, Millennium City

Wien (OTS) - Vorweihnachtliche Stimmung in der Brigittenau: 72 KünstlerInnen präsentieren kommendes Wochenende ihr Kunsthandwerk, dazu gibt es am Sonntag musikalisches Programm von Frank Main, den Pettycoats und Ulli Bäer. Eröffnet wird die Ausstellung in der Millennium City am Samstag, 23. November, um 11.00 Uhr von Bezirksvorsteher Hannes Derfler. Der Eintritt ist an beiden Tagen frei.

Allgemeine Informationen:

Kunst- und Kreativmesse 2013 Wann: Samstag, 23.11., 9.00-18.00 Uhr sowie Sonntag, 24.11., 10.00-17.00 Uhr, Musikprogramm am Sonntag ab 14.00 Uhr Wo: 20., Millennium City Der Eintritt ist frei

Weitere Auskunft gibt der Veranstalter "Verein Brigittenau aktiv" unter der Telefonnummer 01 / 330 38 39. (Schluss) red

