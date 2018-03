Einladung zur Pressekonferenz/Eröffnungstalk "ICH BIN ONLINE!"

Graz (OTS) - Die Veranstaltung wird in Kooperation mit den Wirtschaftskammern Österreichs, dem BM für Inneres, dem BM für Finanzen und der Plattform Digitales Österreich im Bundeskanzleramt durchgeführt. Die Initiative bietet ein erstklassiges Technologieprogramm mit internationalen Experten. Zielgruppe sind SchülerInnen 13-18 Jahre in Berufsschulen, Berufsbildenden Schulen und Allgemein bildenden höheren Schulen. Dieses innovative Format mit den pädagogischen

E-Schwerpunkten findet in ganz Österreich statt.

Es diskutieren: Ing.Josef Herk, Präsident WK Stmk., MMag.Barbara Eibinger, Landtagsabgeordnete, Dominic Neumann MBA, Berufsgruppenobmann Informationstechnologen WK Stmk.,Christian Rupp, Sprecher der Plattform Digitales Österreich, Mag.Bernd Steiner, Fachinspektor für Informationstechnologie, Hubert Wackerle, CEO ITSV, IT-Services der Sozialversicherung GmbH, DI Helmut Leopold, Head of Department Safety & Security, AIT Austrian Institute of Technology; Infos: www.ichbinonline.at

Pressekonferenz "ICH BIN ONLINE!"



Datum: 21.11.2013, um 09:00 Uhr



Ort:

Wirtschaftskammer Steiermark/WIFI Steiermark

Körblergasse 111-113, 8021 Graz



