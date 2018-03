Neue EnterpriseDB Produktversionen unterstützen noch mehr aufgabenkritische Unternehmensanwendungen

Neue Produktversionen bieten höhere Datenbank-Performance, vereinfachtes Management durch anpassungsfähige Tools und erweiterten Hochverfügbarkeitssupport durch automatisierten Failover-Manager

EnterpriseDB (EDB), weltweit tätiger Anbieter von professionellen PostgreSQL-Produkten und Oracle Datenbank-Kompatibilitätslösungen, hat heute mit Postgres Plus Advanced Server 9.3 und Postgres Enterprise Manager 4.0 die neuesten Versionen seiner Datenbank- und professionellen Management-Konsole vorgestellt. Darüber hinaus präsentierte EnterpriseDB als ganz neues Produkt auch den EDB Failover Manager, der eine wichtige Rolle für die Erfüllung von Hochverfügbarkeitsanforderungen im Unternehmensumfeld spielt.

Mit der steigenden branchenweiten Anerkennung der Performance und Stabilität der Postgres-Datenbank, führen immer mehr Unternehmen Postgres-Datenbanklösungen neu ein oder erweitern den Einsatzbereich ihrer existierenden Postgres-Anwendungen. Dieses zunehmende Interesse am Postgres-Einsatz für zusätzliche und umfangreichere aufgabenkritische oder nicht aufgabenkritische Anwendungen führte zu einer kontinuierlichen Erweiterung der Kundenanforderungen im Hinblick auf Performance, Management-Fähigkeiten und Hochverfügbarkeit.

EnterpriseDB entwickelte in Zusammenarbeit mit seinen größten Kunden neue Leistungsmerkmale, Funktionen und Produkte, die ganz auf den Bedarf und die Anforderungen international tätiger Unternehmen abgestimmt sind - ein Fortschritt, der auch im Marktforschungsreport von Gartner im Oktober 2013, "Magic Quadrant for Operational Database Management Systems", anerkannt wurde. EnterpriseDB positionierte sich hier im "Challenger"-Quadranten: "Die Funktionalität von Postgres Plus von EnterpriseDB wurde stark erweitert und ist mit dem Oracle-Kompatibilitätsfeature jetzt mehr als ausreichend, um aufgabenkritische sowie nicht aufgabenkritische Anwendungen durchzuführen."

EnterpriseDB ist der größte Anbieter von Postgres-Software und zugehörigen Dienstleistungen. Das Unternehmen bietet Software für den professionellen Unternehmenseinsatz sowie professionelle Service-, Support- und Schulungsleistungen, um den erfolgreichen Postgres-Einsatz in Unternehmen, die Open-Source-Software mittlerweile auch im Rechenzentrum einführen, sicherzustellen. Weltweit nutzen mehr als 2.000 Unternehmen, Behörden und andere Organisationen Produkte und Services von EnterpriseDB für ihren erfolgreichen Postgres-Einsatz, zur Verringerung ihrer Abhängigkeit von kostspieligen traditionellen Datenbanken und zur Reduzierung ihrer Datenbankkosten um mehr als 80 Prozent.

"Unsere Kundenbasis umfasst 47 weltweit tätige Unternehmen aus der Fortune 500-Liste sowie 73 Global 1000-Unternehmen. Solche Anwender stellen sehr hohe Anforderungen an ihre Datenbank, wollen durch den Postgres-Einsatz jedoch gleichzeitig auch Kosten gegenüber teureren proprietären Lösungen einsparen", erklärt Ed Boyajian, CEO und President von EnterpriseDB. "Wir erfüllen ihre Ansprüche, indem wir in PostgreSQL genau die Features und Funktionen für den professionellen Unternehmenseinsatz einbauen, die weltweit operierende Unternehmen benötigen, um in ihren Systemumgebungen mit Open Source arbeiten zu können."

Die neuen Produktversionen im Überblick

Postgres Plus Advanced Server Postgres Plus Advanced Server 9.3 baut auf der im September freigegebenen Community PostgreSQL 9.3 Version auf und umfasst wichtige neue Features für eine bessere Handhabung von Anwendungen vom NoSQL-Typ, z. B. erweiterte JSON-Unterstützung.

Die von EnterpriseDB für Postgres Plus Advanced Server 9.3 entwickelten Verbesserungen umfassen:

- Wesentliche Leistungsverbesserungen bei der Partitionierung ermöglichen, dass Postgres Plus Advanced Server größere Aufgaben bewältigen kann, u. a. große Datenbestände, die eine Skalierung in Hunderte oder Tausende von Tabellenpartitionen erfordern. In Nur-Lese-Tests arbeitete Postgres Plus Advanced Server 9.3 um den Faktor 75 schneller als Postgres Plus Advanced Server in der Version 9.2. In Tests mit einer Million Zeilen über 1000 Partitionen ergab sich eine Verbesserung von über 400 Prozent.

- Die Einführung von "Materialized Views" verbessert die Performance von ressourcenintensiven Abfragen erheblich. Hierbei können Datenbankadministratoren (DBAs) vorab eine Vorauswahl und Zusammenfassung von häufig abgefragten Daten veranlassen und die Ergebnisse abspeichern, wodurch die Datenergebnisse einfacher und schneller abgerufen werden können.

- Neue RPM-Pakete erleichtern die Installation und Wartung von Postgres Plus Advanced Server für DBAs und die wachsende Zahl von unabhängigen Softwareanbietern und Systemintegratoren, die EDB-Software in ihre Produkte einbetten.

- Eine verbesserte integrierte Unterstützung für Programmpakete beschleunigt die Anwendungsentwicklung, da die Entwickler den Zeitaufwand für die manuelle Codierung von Operationen wie z. B. der Durchführung von HTTP-Aufrufen aus der Datenbank einsparen. Stattdessen können die Entwickler die Pakete einfach aus der Applikation heraus aufrufen. Diese Pakete wurden kompatibel mit Oracle gestaltet, um die Migration solcher Applikationen in Postgres Plus Advanced Server zu erleichtern.

EDB Failover Manager

EDB Failover Manager ist das neueste Produkt von EnterpriseDB in einer Reihe von integrierten Tools für den professionellen Unternehmenseinsatz. Es schließt eine Lücke im Markt und ist eine zuverlässige, kostengünstige Lösung zur Überwachung der ordnungsgemäßen Funktion eines Streaming-Replication-Clusters und zur Veranlassung der automatischen Failover-Umschaltung bei einem Ausfall der Master-Datenbank.

Das neue Produkt spielt eine wesentliche Rolle für die Erfüllung von Hochverfügbarkeitsanforderungen. Es sorgt für fehlertolerante Datenbank-Cluster, die Ausfallzeiten erheblich reduzieren und trägt dazu bei sicherzustellen, dass Daten verfügbar und online bleiben, wenn die Hauptdatenbank ausfällt. EDB Failover Manager bietet Cluster-Überwachung, Ausfallerkennung und Failover-Mechanismen, die in verschiedene Lösungen mit strikten Hochverfügbarkeitsanforderungen integriert werden können.

Postgres Enterprise Manager

Postgres Enterprise Manager ist ein professionelles Tool für Management, Überwachung und Optimierung großer Postgres-Konfigurationen. Postgres Enterprise Manager erlaubt es Datenbank-Experten, von einer einzigen hochgradig anpassungsfähigen und bedienerfreundlichen Konsole aus mehr und größere Datenbanken im gesamten Unternehmen mit Hilfe einer grafischen Benutzeroberfläche problemlos zu verwalten.

Die neuen Möglichkeiten, die jetzt in Postgres Enterprise Manager 4.0 verfügbar sind, umfassen anpassungsfähige Dashboards mit der Möglichkeit zur Kontrolle der Darstellungsart sowie der Inhalte der Überwachungsansichten. In der neuen Version stehen auch mehrere neue Überwachungsfunktionen (Probes) und Alarmfunktionen für Log-Files, SQL-Injection-Attacken und Replication-Konfigurationen (Binär-Streaming, xDB Replication Server und Slony) zur Verfügung.

Produktverfügbarkeit

Postgres Plus Advanced Server 9.3 und Postgres Enterprise Manager 4.0 sind ab sofort verfügbar. EDB Failover Manager wird am 9. Dezember 2013 zur allgemeinen Nutzung freigegeben.

Kundenreferenzen

Frank Ebinger, Leiter IT Engineering bei der Gallinat-Service GmbH:

"Unser erster Erfolg vor über einem Jahr mit einer nahtlosen Umstellung auf Postgres Plus Advanced Server von EnterpriseDB wird fortgeschrieben, um Vorteile für unser Geschäft und unser Ergebnis zu erzielen. Wir mussten keine Kompromisse bei der Geschwindigkeit oder der Performance eingehen, konnten aber erhebliche Kosteneinsparungen erzielen. Heute suchen wir proaktiv nach Möglichkeiten, um unsere Postgres-Anwendungen zu erweitern. Dass Postgres Plus Advanced Server 9.3 Tabellen mit vielen tausend Partitionen handhaben kann und noch schneller arbeitet, ist ein umso besseres Argument für uns, Postgres einzusetzen, wo immer dies möglich ist."

Robin Porter, Business Development Manager, Quru: "EDB Failover Manager stärkt unser Angebot für große Unternehmen, die strikte Hochverfügbarkeitsanforderungen haben und Open-Source-Lösungen im Rechenzentrum einsetzen wollen. Das Rechenzentrum ist ein Wachstumsbereich für Open-Source-Lösungen, und mit EnterpriseDB als Partner verfügen wir über eine leistungsstarke und ständig weiterentwickelte Lösung, um unser werthaltiges Leistungsangebot weiter zu verbessern."

Über EnterpriseDB

EnterpriseDB ist der weltweit führende Anbieter professioneller PostgreSQL-Produkte und Dienstleistungen sowie Oracle-Datenbank-Kompatibilitätslösungen. Das Unternehmen hat seine Zentrale in Bedford im US-Bundesstaat Massachusetts und bietet das branchenweit beste Preis-Leistungsverhältnis für den Einsatz relationaler Datenbanken. Mittlerweile umfasst die Kundenbasis weltweit mehr als 2.000 Unternehmenskunden sowie Kunden aus dem Behörden-Umfeld. Einige der innovativsten Mitglieder der PostgreSQL Community arbeiten für EnterpriseDB. Das Unternehmen stellt seinen Kunden auf der Basis einer über 25-jährigen Entwicklungserfahrung eine bewährte, sichere und mit umfangreichen Funktionen ausgestattete Alternative zu kostenintensiven herkömmlichen Datenbanken bereit. Die EnterpriseDB Postgres Plus-Produktfamilie umfasst die Open Source Community PostgreSQL, Postgres Plus Advanced Server mit Oracle-Datenbank-Kompatibilität, die Database-as-a-Service-Lösung mit Postgres Plus Cloud Database sowie Enterprise-Management- und Monitoring-Tools. Das Unternehmen wurde 2004 gegründet und wird unterstützt durch Charles River Ventures, Volition Capital (früher Fidelity Ventures), Valhalla Partners sowie weitere strategische Investoren, darunter Red Hat, IBM, NTT und KT. Weitere Informationen sind unter www.enterprisedb.com erhältlich sowie auf dem EnterpriseDB-Blog unter http://blogs.enterprisedb.com. Darüber hinaus können Sie EnterpriseDB auch auf Twitter, Facebook, Google+ oder LinkedIn folgen.

