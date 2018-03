VP-Holdhaus: Umweltbudget auch 2014 ohne Impulse

Wien (OTS) - "Dass die Wiener Stadtregierung kein Einnahmenproblem, sondern ein massives Ausgabenproblem hat, ist ein offenes Geheimnis. Dieses Problem spiegelt sich auch im Umweltressort wider. Für 2014 werden beispielweise allein in den beiden Bereichen Müll und Wasser Überschüsse von knapp 148 Mio. Euro prognostiziert. Und weil die Einnahmen im allgemeinen Budget einer verfehlten Budgetpolitik aushelfen müssen, wird es auch 2014 keine Impulse geben und Umweltsanierungsprojekte, die dringend notwendig wären, werden hintangestellt", so ÖVP Wien Umweltsprecherin Gemeinderätin Karin Holdhaus in der Budgetdebatte.

Zwischen "alles schlecht reden", wie es Umweltstadträtin Sima nennt, und der konstruktiven Kritik, wie sie von der ÖVP, vom Kontrollamt, vom Rechnungshof oder aus den Bezirken kommt, liegen Welten, stellt Holdhaus fest und bedauert die Unwilligkeit der Ressortleiterin Kritik anzunehmen, zu reflektieren und Dinge möglicherweise besser zu machen. Ein massiver Kritikpunkt von Holdhaus ist die mangelhafte Evaluierung von Kampagnen und Initiativen: "Was nützen aufwendige und kostenintensive Projekte und Kampagnen, wenn sie am Ende zu keinem Umdenken bzw. zu keiner Verhaltensänderung führen?" Als Beispiel führt sie an, dass die Restmüllmenge oder dessen Anteil von Lebensmitteln in Wien seit 10 Jahren stagniert. Wien sei in den meisten Sammelquoten deutlich unter dem Österreich-Durchschnitt. Holdhaus: "Wir fordern konkrete Maßnahmen und Erfolgsquoten. Alles andere ist Selbstdarstellung und Steuergeldverschwendung."

"Dieses Budget ist einmal mehr geprägt von Ausgaben, Intransparenz, fehlenden Investitionen, und keinerlei Effizienzmaßnahmen. Wir können keine Weichenstellungen in die von uns skizzierte Richtung feststellen, und daher lehnen wir auch das Umweltbudget heuer wieder ab", so Holdhaus abschließend.

