BMUKK: Start der Kurzdokureihe "Denkmalschutz in Österreich" in Kooperation mit dem ORF

Wien (OTS) - Heute startet in ORF III die Kurzdokumentationsreihe "Denkmalschutz in Österreich". Zweimal wöchentlich, jeweils Dienstag und Donnerstag, präsentiert die 40-teilige Serie eindrucksvolle Denkmäler und UNESCO-Welterbestätten in Österreich. Ausgestrahlt werden die jeweils vierminütigen Beiträge im Rahmen der Sendung "Kultur heute" (20:00 Uhr). Durch die Sendung begleitet das ModeratorInnen-Team Peter Fässlacher und Ani Gülgün-Mayr. Die Dokumentationsreihe entstand im Rahmen des Bildungsmedienabkommens zwischen dem BMUKK und dem ORF.

Vermittlung der Diversität von österreichischen Kulturgütern Österreich verfügt über zahlreiche Denkmäler und UNESCO-Weltkulturerbestätten: vom eleganten Geschäftslokal in einem ehemaligen Wiener Theater, über die komplexe Restaurationsarbeit einer Wandmalerei in einer burgenländischen Pfarrkirche bis zum Steinhaus von Günther Domenig als Unterschutzstellung zeitgenössischer Architektur. Die Beiträge der neuen Serie vermitteln anschaulich die Diversität österreichischer Kulturgüter.

Bewusstseinsbildung für das individuelle Engagement im Bereich des Denkmalschutzes

Historisches Interesse, Verantwortungsbewusstsein, persönlicher Einsatz und handwerkliches Know-how - all das und noch mehr zeichnet jene Personen aus, die sich für Erhalt, Renovierung, Restaurierung und Revitalisierung der Denkmäler und Welterbestätten engagieren. Die Kurzdokureihe "Denkmalschutz in Österreich" holt diese Menschen vor den Vorhang und rückt ihr Engagement für die Schätze Österreichs ins Zentrum.

Die Kurzdokumentationen werden jeweils Dienstag und Donnerstag im Rahmen der Sendung "Kultur heute" um 20.00 Uhr im Sender ORF III ausgestrahlt. Die Sendetermine der ersten zehn Beiträge:

Schloss und Gärten von Schönbrunn (Wien) 19. November 2013 Ossiach, Steinhaus Günther Domenig (Kärnten) 21. November 2013

Kapuzinergruft (Wien) 26. November 2013 Kulturlandschaft Fertö / Neusiedler See (Burgenland) 28. November 2013 Historisches Zentrum von Wien (Wien) 3. Dezember 2013

Donaulimes (Niederösterreich, Oberösterreich, Wien) 5. Dezember 2013 Kulturlandschaft Wachau (Niederösterreich) 10. Dezember 2013 Art&Style (Wien) 12. Dezember 2013

Stift Altenburg (Niederösterreich) 17. Dezember 2013

Kartause Mauerbach (Niederösterreich) 19. Dezember 2013

Jabing, Szabohaus (Burgenland)

Mariasdorf, Evangelische Turmschulen (Burgenland)

Parndorf, Katholische Pfarrkirche Sankt Ladislaus (Burgenland) Damtschach, Schloss und Park (Kärnten)

Gmünd, historisches Stadtzentrum (Kärnten)

Prähistorische Pfahlbauten rund um die Alpen (Kärnten, Oberösterreich)

Payerbach, Landhaus Khuner von Adolf Loos (Niederösterreich) Schloss Ernstbrunn (Niederösterreich)

Semmeringeisenbahn (Niederösterreich, Steiermark) Bewusstseinsregion Mauthausen - Gusen - St. Georgen (Oberösterreich) Gmunden, Raddampfer Gisela (Oberösterreich

Kulturlandschaft Hallstatt-Dachstein/Salzkammergut (Oberösterreich) Stadt Salzburg (Salzburg)

Hallein, Schöndorfer Platz (Salzburg)

Salzburg Hauptbahnhof (Salzburg)

Stadt Salzburg, Historisches Zentrum (Salzburg)

Graz, Stadtpark (Steiermark)

St. Georgen ob Judenburg, Rauchstubenhaus (Steiermark)

Greisdorf, Glasofen (Steiermark)

Stadt Graz, Historisches Zentrum und Schloss Eggenberg (Steiermark) Innsbruck, Nordkettenbahn (Tirol)

Rattenberg (Tirol)

Faggen bei Landeck (Tirol)

Korea Kulturhaus (Wien)

Schule, Schäffergasse 3 in Wien (Wien)

Bewegliches Denkmal: Sammlung Leopold (Wien)

Bürs, ehemalige Textilfabrik Lünersee (Vorarlberg)

Hohenems, Ensemble (Vorarlberg)

Lustenau, Rathaus (Vorarlberg)

Sulz, Gastwirtschaft "Freihof" (Vorarlberg)

Alle Dokumentationsbeiträge werden nach der Letztausstrahlung in der Online-Videothek des BMUKK allen österreichischen Schulen als Material zur Unterrichtsgestaltung zur Verfügung stehen. Siehe:

http://www.bildungsmedien.tv/

Bildungsmedienabkommen BMUKK-ORF

Seit 1996 regelt das Bildungsmedienabkommen die Zusammenarbeit zwischen BMUKK und ORF im Bereich der Bildungsmedien. Mit der gemeinsamen finanziellen Beteiligung an Filmproduktionen legen der ORF und das BMUKK die Basis für die audiovisuelle Versorgung von Schulen und anderen Bildungseinrichtungen. Das Abkommen sichert die Finanzierung hochwertiger Produktionen für den Bildungsbereich durch heimische Filmschaffende, schafft für den Filmstandort Österreich einen zusätzlichen Mehrwert und kommt sowohl den Filmschaffenden als auch dem TV-Publikum und den Bildungseinrichtungen zugute.

Rückfragen & Kontakt:

Dr. Barbara Eichinger

Abt. Öffentlichkeitsarbeit - Bildungsmedien [B/7]

Bundesministerium für Unterricht, Kunst und Kultur

1014 Wien, Bankgasse 1

T 01 53120-5153

barbara.eichinger @ bmukk.gv.at