Jugendrotkreuz: Kinder stark machen

Welttag der Kinderrechte am 20. November

Wien (OTS/Jugendrotkreuz) - Jedes Kind hat Stärken und Potentiale. Unsere Aufgabe als Pädagogen, Eltern und Bezugspersonen ist es, diese Stärken zu erkennen und zu fördern", sagt Renate Hauser vom Österreichischen Jugendrotkreuz. "Eines der vier Grundprinzipien der Kinderrechtskonvention besagt, dass jedes Kind ein angeborenes Recht auf Leben, Überleben und auf bestmögliche Entwicklungschancen hat."

"Zeig mir meine Stärken. Hilf mir, wo ich schwach bin!" ist eine Forderung der Kindercharta des Österreichischen Jugendrotkreuzes. Sie appelliert an Eltern und Lehrpersonal, Kindern dabei zu helfen, ihre Entwicklungsmöglichkeiten zu erkennen und zu nutzen, anstatt nur nach Defiziten zu suchen. "Dieser in der Wissenschaft längst vollzogene Perspektivenwechsel des Lernens soll jedem Kind zugutekommen. Dann entwickeln Kinder aus sich selbst heraus die Lust, etwas zu schaffen und etwas zu leisten", so Hauser. Mit den Angeboten des Jugendrotkreuzes können Kinder bereits im Kindergarten- und Volksschulalter selbst helfen und eigenständig etwas bewirken, zum Beispiel durch das Erlernen einfacher Erste-Hilfe-Maßnahmen oder aktuell durch eine Spende eines Teils ihres Taschengeldes für die Taifun-Hilfe des Jugendrotkreuzes.

Das Jugendrotkreuz hat aus der Arbeit mit Kindern und Jugendlichen zwei 10-Punkte-Programme entwickelt, die klar zeigen, welche Bedürfnisse junge Menschen in Österreich haben: die Kindercharta und die Jugendcharta. Damit hat das Jugendrotkreuz ein Arbeitsprogramm für die kommenden Jahre formuliert. "Für die Bedürfnisse der Kinder und Jugendlichen in Österreich werden wir uns - auch auf politischer Ebene - stark machen", sagt Hauser.

Die Kinder- und Jugendcharta zum Download:

www.jugendrotkreuz.at/kindercharta

