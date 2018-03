VHS Hietzing: Schattenorte in Wien

Fotoausstellung von Wolfgang Freitag - "Schattenorte" nominieren und gewinnen

Wien (OTS) - Krematorium, Polizeianhaltezentrum Hernals oder Mülldeponie Rautenweg - das sind nur einige Orte, von denen oft die Rede ist, ohne dass man genau weiß, was dort vorgeht. Der Journalist Wolfgang Freitag hat diese Orte besucht und dokumentiert. Die Fotoausstellung in der VHS Hietzing (13., Hofwiesengasse 48) führt an Plätze, die die Gesellschaft als peinlich, lästig oder unangenehm empfindet. In der Ausstellung werden insgesamt zehn Schattenorte gezeigt wie etwa das pathologisch-anatomische Museum im Narrenturm, die Abfallbehandlungsanlage Rinterzelt oder das pathologisch-bakteriologische Institut im Donauspital. Begleitend zur Ausstellung gibt es drei Bücher zu den Wiener Schattenorten zu gewinnen.

Schattenort einsenden und gewinnen

Während der Ausstellung haben WienerInnen die Möglichkeit, einen Schattenort vorzuschlagen, den sie beschrieben und fotografiert wissen wollen. Der Vorschlag mit kurzer Begründung muss nur noch an hietzing @ vhs.at geschickt werden. Unter den Einsendungen werden drei Bücher "Zu den Schattenorten von Wien" von Wolfgang Freitag, erschienen im Metro Verlag, verlost.

Die Ausstellung in der VHS Hietzing wird am 19. Nov um 18.30 Uhr eröffnet und ist bis 17. Jänner zu sehen (Mo-Fr 8 Uhr - 20 Uhr)

