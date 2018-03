Ein Meilenstein für ShareWood: Die Leimplattenfabrik in Cuiabá / Neue Ära für ShareWood

Zürich (ots) - Als Spezialist im Aufbau und der Bewirtschaftung

von nachhaltigen Forstinvestments in Brasilien beobachtet und analysiert die ShareWood Group den weltweiten Holzmarkt. Mit dem Verkauf von Kantholz erzielte die Gruppe mit Hauptsitz in der Schweiz in den letzten Jahren bereits gute Preise. Um die Vorreiterstellung im Markt beizubehalten, erweitert ShareWood ihre Produktpalette stetig - und holt so aus dem Holz ihrer Baumeigentümer das Maximum an Holzertrag heraus.

Anfang September bot sich die Gelegenheit, eine bestehende Fabrikanlage in der Hauptstadt Mato Grossos aufzubauen. Auf dem 12'000 Quadratmeter grossen Gelände im Industrieviertel Cuiabás befindet sich eine Produktionshalle, die sich als ideales Leimplatten- und Holzveredlungswerk erweist. ShareWood renovierte die Fabrik von Grund auf, revidierte oder ersetzte die bestehenden Maschinen und kaufte fehlende Gerätschaften zu. Um einen hohen Holzveredelungsstandard gewährleisten zu können, musste die Holztrocknungsanlage - einer der wichtigsten Schritte für die qualitativ hochwertige Fertigstellung von Leimplatten - vollständig ausgewechselt werden.

BlueTeak Leimplatten - bereits erste Erfolge

Mitte Oktober stellte ShareWood die ersten Leimplatten aus eigenem BlueTeak her und konnte diese bereits erfolgreich verkaufen. Zudem entstehen Furnierprodukte und sogar Möbel, Türen, Dielen, Terrassenholz, Profilholzbretter sowie Dach- und Aussenverschalungen. Damit beliefert das Unternehmen hauptsächlich den brasilianischen Binnenmarkt. Das eigene Holz kennzeichnet ShareWood übrigens mit dem Branding "BlueTeak". Dieses steht für hochwertige Qualität und erstklassige Verarbeitung des in Brasilien nachhaltig angebauten und verarbeiteten Teaks.

Für ShareWood läutet die Leimplattenfabrik eine neue Ära ein. Das Unternehmen reift damit von einem reinen Aufforstungs- und Bewirtschaftungsunternehmen zu einer Produktions- und Holzverarbeitungsfirma. In den kommenden Monaten und Jahren baut ShareWood die Fabrik in Cuiabá laufend aus - und erweitert so die Wertschöpfungskette für ihre Baumeigentümer stetig.

