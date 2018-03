KONSUMENT: Schneeschuhe im Test - "gute" ab 100 Euro

10 aktuelle Modelle im Praxischeck, vom Allrounder bis zum Tiefschneegerät

Wien (OTS/VKI) - Schneeschuhe entwickelten sich in den vergangenen Jahren zu einem beliebten Trendsportgerät. Zehn gängige Modelle hat der Verein für Konsumenteninformation (VKI) rechtzeitig vor Saisonbeginn nun genauer unter die Lupe genommen. Das beste Ergebnis erzielte dabei der getestete Schneeschuh von MSR, der mit einer vergleichsweise einfachen Riemenbindung ausgestattet ist. Fünf weitere Modelle, darunter eines für 100 Euro, erhielten eine "gute" Gesamtbewertung. Vier andere wiederum schnitten "durchschnittlich" ab, da sie im Praxistest nur bedingt überzeugen konnten (u.a. Stolpergefahr, zu geringer Halt). Die Testergebnisse im Detail sowie weitere Informationen gibt es online unter www.konsument.at und ab dem 21.11. in der Dezemberausgabe der Zeitschrift KONSUMENT.

Schneeschuhe gibt es in verschiedenen Größen und Bauweisen. Welche die optimale ist, hängt vor allem davon ab, in welchem Gelände das Gerät eingesetzt werden soll. "Klassische" Schneeschuhe mit Aluminiumrohrrahmen und Kunststoffbespannung etwa eignen sich besonders gut für den Einsatz im Tiefschnee. Schmalere Rahmen dagegen bieten auf verfestigtem und hartem Schnee Vorteile. Modelle mit Zacken an der Unterseite wiederum ermöglichen auch alpine Touren und Querungen in steilem Gelände.

KONSUMENT-Tipps:

- Schon beim Kauf sollten verschiedene Schneeschuhtypen und Bindungssysteme durchprobiert werden - und zwar in Kombination mit jenen Schuhen, die später auch in der Praxis zum Einsatz kommen. (Ideal sind feste, wasserdichte Berg- oder Wanderschuhe.)

- Für einen korrekten Sitz des Schneeschuhs muss der Fußballen über der Gelenkachse der Bindung stehen. Produkte mit einem Frontkorb wie bei den getesteten Modellen von McKinley, TSL, Tubbs oder Salewa erleichtern hier die richtige Positionierung.

- Eine Steighilfe ist nicht unbedingt nötig, erleichtert aber den Aufstieg. Am besten sind jene Systeme, die sich mit dem Stock bedienen lassen.

SERVICE: Den ausführlichen Test zu Schneeschuhen gibt es online unter www.konsument.at sowie ab 21.11. in der Dezemberausgabe der Zeitschrift KONSUMENT.

Rückfragen & Kontakt:

Verein für Konsumenteninformation/Testmagazin "Konsument"

Mag. Andrea Morawetz, Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: 01/588 77 - 256

amorawetz @ vki.at

www.konsument.at