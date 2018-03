Variscite unterzeichnet Vertriebsvereinbarung mit Arrow Electronics

Tel Aviv, Israel (ots/PRNewswire) - Variscite, führender Hersteller von Embedded Solutions und System-on-Modules,

freut sich

bekannt geben zu dürfen, dass Arrow Electronics Inc [http://investor.arrow.com/phoenix.zhtml?c=85834&p=irol-newsArticle&ID=1871013&highlight=] . seinen Vertrieb für den amerikanischen Doppelkontinent übernehmen wird. Im Rahmen des Vertrags wird Arrow sämtliche von Variscites Produkten in Nord-und Südamerika vertreiben.

Variscite entwickelt und produziert eine leistungsstarke Palette von System-on-Modules (SoM) und Single-Board-Computern

(SBC) und

setzt dabei in der Branche ständig neue Massstäbe in Bezug auf Geschwindigkeit und Innovation. Derzeit nehmen mehr als eintausend Kunden in über 50 Ländern weltweit Variscites kostengünstiges Hochleistungssortiment in Anspruch.

Die aktuelle Vereinbarung nutzt die grosse Reichweite von Arrow und dessen starke Positionierung in den nord- und südamerikanischen Vertriebskanälen. Dies wird es Variscite ermöglichen, seinen Kundenstamm in der Region zu erweitern und die dortigen Zielmärkte anzusprechen.

Arrow bietet jedoch nicht nur praktische Vertriebswege und ortsbezogenere Kommunikationsmöglichkeiten mit Kunden auf dem amerikanischen Doppelkontinent: Die Zusammenarbeit wird überdies ein breiteres Publikum mit Variscites beachtlichem Umfang an Forschung und Entwicklung und seinem hervorragenden Service vertraut machen. Variscite-Kunden können auch weiterhin erstklassigen Service erwarten, der innovative und rentable Lösungen mit schneller Markteinführungszeit fördert.

Ofer Austerlitz, Variscites VP für Business Development and Sales, äusserte sein Vertrauen auf eine für beide Seiten vorteilhafte Zusammenarbeit. "Es ist unsere langfristige Strategie, innovativ zu bleiben und unsere Führungsrolle im SoM-Markt beizubehalten. Als Marktführer werden wir auch weiterhin beträchtlichen Einsatz leisten, um unser Sortiment regelmässig mit neuen Produktveröffentlichungen anzureichern, die in Sachen Qualität keine Kompromisse eingehen, und zugleich unseren Kunden den besten Service zu bieten. Dank Arrows bewährter und etablierter Stellung in Nord- und Südamerika sind wir in einer besseren Lage als je zuvor, um hochwertige Lösungen anzubieten, und das mit ausgiebigen Support-Kanälen vor Ort für die Kunden in den betreffenden Regionen."

Aiden Mitchel, Director of Supplier Marketing bei Arrow, erläuterte den Mehrwert für Arrow-Kunden. "Wir bei Arrow arbeiten in Sachen Softwareintegration und -entwicklung, Benutzeroberflächen, drahtlose Verbindungen, Sicherheit und Zertifizierung eng mit unseren Kunden zusammen, um deren Bedürfnisse zu verstehen und Lösungen mit Eigenfertigung statt Zukauf anbieten zu können. Unsere Kunden werden von Variscites Fachwissen in den Bereichen SoM und Platinenfläche für Anwendungsprozessoren profitieren. Das Unternehmen stellt eine wertvolle Ergänzung unseres Ökosystems dar."

Über Variscite:

In weniger als einem Jahrzehnt konnte Variscite eine Führungsposition bei Design und Herstellung von System-on-Modules (SoM) einnehmen. Als bewährter Lieferant von Entwicklungs- und Beratungsdiensten für eine Vielzahl von Embedded-Plattformen verwandelt Variscite die Visionen seiner Kunden in erfolgreiche Produkte. Variscites umfangreiches Portfolio umfasst erweiterte Lösungen auf Grundlage von Freescales i.MX [http://www.variscite.com/products/system-on-module-som/cortex-a9/var-som-mx6-cpu-freescale-imx6] - sowie TIs OMAP[TM] [http://www.variscite.com/products/system-on-module-som/cortex-a9/dart-4460-cpu-ti-omap-4-omap4460] -, Sitara [http://www.variscite.com/products/system-on-module-som/cortex-a8/var-som-am33-cpu-ti-am335x-am3354-am3352] - und DaVinchi[TM] [http://www.variscite.com/products/system-on-module-som/cortex-a8/var-som-om37-cpu-ti-am3703-dm3730] -Prozessoren.

Besuchen Sie: http://www.variscite.com

Kontakt: Variscite Sales, sales @ variscite.com, +972-9-9562910

