Fachsymposium "Aufbruch/Ausbruch - Baustellen der Gleichstellung"

Am 4. Dezember 2013 wird im Gartenhotel Altmannsdorf in Wien ganztägig zum Thema Inklusion von Menschen mit Behinderungen und psychischen Erkrankungen diskutiert.

Wien (OTS) - Anlässlich des 60-jährigen Bestehens von DAS BAND (vormals Bandgesellschaft) veranstaltet der gemeinnützige Verein ein wissenschaftliches Symposium zum Thema Gleichstellung.

2008 trat die UN-Konvention, welche die Menschenrechte in Bezug auf die Lebenssituation und die gleichberechtigte Teilhabe und Teilnahme am öffentlichen Leben von Menschen mit Behinderungen sichern soll, mit der Ratifizierung durch den Nationalrat in Österreich in Kraft.

Fünf Jahre später ist es nach der Staatenprüfung durch die UNO an der Zeit, gemeinsam mit prominenten Vertreter*innen aus Wissenschaft und Politik die Ergebnisse zu diskutieren.

Geschäftsführer von DAS BAND Tom Schmid über seine Motivation, diese Tagung zu organisieren: "Die Länderprüfung zeigt unter anderem, dass echte Deinstitutionalisierung hierzulande noch nicht vollständig Fuß fassen konnte."

Diese und andere Baustellen der Gleichstellung werden im Rahmen des Fachsymposiums aus verschiedenen Blickwinkeln bearbeitet. Nach Plenarreferaten von internationalen Expert*innen können die Teilnehmer*innen aus 5 Workshops zu unterschiedlichen Themenschwerpunkten wählen: von Sozialer Sicherung behinderter Menschen, Deinstituionalisierung, Selbstbestimmung über Selbstvertretung bis hin zu inklusiver Sozialplanung. Den Abschluss bildet eine Podiumsdiskussion u.a. mit Behindertenanwalt Erwin Buchinger, den Sozialwissenschaftler*innen Nikolaus Dimmel und Angela Wegscheider, Psychiatrie-Reformer Lorenzo Toresini sowie Geschäftsführer von DAS BAND Tom Schmid.

Nähere Informationen zu Programm, Kosten und Veranstalter finden Sie unter www.band.at.

Um Anmeldung unter symposium @ band.at bis spätestens 22. November 2013 wird gebeten.

Rückfragen & Kontakt:

Andrea Reisinger, BA

DAS BAND - gemeinsam vielfältig

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Tel.: +43 699 148 626 08

E-mail: presse @ band.at

www.band.at