Hult Vortragsreihe "Visionary Speaker Series" feiert Premiere

Boston (ots/PRNewswire) - Nicht ohne Stolz kündigt Hult International Business School (Hult) die für nächsten Monat geplante Premiere ihrer ersten Visionary Speaker Series an. Die neue Vortragsreihe präsentierteine Auswahl der innovativsten Vordenker weltweit und läuft von Dezember 2013 bis April 2014.

"Als eine der größten Wirtschaftshochschulen der Welt sind wir ständig auf der Suche nach neuen Wegen, die Persönlichkeitsentwicklung der Studenten zu fördern und sie zu inspirieren, und es ist klar, dass visionäre Führungspersönlichkeiten, die etwas in der globalen Geschäftswelt bewegt haben, dazu in der Lage sind," erklärt Dr. Stephen Hodges, der Präsident der Hult International Business School.

Die ersten fünfReferenten wenden sich bei ihren jeweiligen Vorträgen an den fünf Hult-Einrichtungen in Shanghai, San Francisco, London, Dubai und Boston an gegenwärtige, angehende sowie ehemalige Studenten.Mit dabei sind:

Peggy Liu
Shanghai, 4. Dezember 2013 Peggy Liu ist eine international anerkannte Expertin zum Thema Energie. Zudem ist sie die Vorsitzende und Mitbegründerin der Joint US-China Collaboration on Clean Energy (JUCCCE), einer Organisation, die internationales Knowhow sowie Technologien zusammenführt, um die Nutzung sauberer und effizienter Energien in China voranzutreiben. Liu war Time Magazine Hero of the Environment 2008, Young Global Leader des Weltwirtschaftsforums2009,Hillary Laureate 2010 und eineder Forbes "Women to Watch in Asia" 2010. Darüber hinaus fungierte sie als Energieberaterin für die Clinton Global Initiative und war Mitglied des Global Agenda Council on New EnergyArchitecture des Weltwirtschaftsforums.

Robin Chase
San Francisco, 15. Januar 2014
Robin Chase ist Gründungs-CEO von Zipcar,der größten Carsharing-Firma, vonBuzzcar, einem Service, der Autobesitzer und -fahrer auf einem Carsharing-Marktplatz zusammenbringt und von GoLoco, einer Online-Community für Fahrgemeinschaften. Des Weiteren sitzt Frau Chase im Vorstand des World Resources Institute, des National Advisory Council for Innovation andEntrepreneurshipdes US-Wirtschaftsministeriums sowie des International Transport Forum Advisory Boards der OECD. Außerdem wurde sie mit zahlreichen Preisen in den Bereichen Innovation, Design und Umwelt geehrt, darunter TIME 100 Most Influential People, Fast Company Fast 50 Innovators und BusinessWeek Top 10 Designers.

Paul Polman
London, 29. Januar 2014 Paul Polman ist Chief Executive Officer von Unilever und stellvertretender Vorsitzender des World Business Council forSustainable Development. Polmans Karriere nahm 1979 ihren Anfang bei Procter &Gamble, wo er seitdem eine Reihe von Führungspositionen innehielt, darunter auch Europapräsident der Konzerngruppe. Als Unilever-CEO hat er sich das ehrgeizige Ziel gesteckt, die Größe des Unternehmens zu verdoppeln, gleichzeitig aber die Umweltbelastung zu verringern und die positive soziale Wirkkraft auszubauen. Polman wurde für seine Leistungen mit dem Atlantic Council Award forDistinguished Business Leadership und dem CK Prahalad Award for Global Sustainability Leadership ausgezeichnet.

Kiran Mazumdar-Shaw
Dubai, 19. Februar 2014 Kiran Mazumdar-Shaw ist die reichste Selfmade-Frau Indiens und Gründerin und Vorsitzende der FirmaBiocon Ltd. Mazumdar-Shaw starteteBioconim Alter von nur 25 Jahren. Heute konzentriert sie sich auf Biopharmaka wie auch auf die Herstellung bezahlbarer Medikamente für die Welt. Mazumdar-Shaw erhielt mehrere Auszeichnungen, darunter der besonders beachtenswerte Padmashri-Preis, einer der höchsten,vom indischen Präsidenten verliehen indischen Zivilorden. Darüber hinaus konnte sie den Ernst & Young Entrepreneurofthe Year Award 2002 in der Kategorie Gesundheitswesen und Biowissenschaften und den BioSpectrum Person ofthe Year Award 2003 gewinnen.

Arianna Huffington
Boston, 9. April 2014 Arianna Huffington ist die Vorsitzende, Präsidentin und Chefredakteurin der Huffington Post Media Group, eine renommierte Kolumnistin und die Autorin von dreizehn Büchern. Im Mai 2005 gründete sie die Huffington Post, eine Nachrichten- und Blog-Site, die schnell zu einer der wichtigsten Medienmarken der Welt heranwuchs und 2012 einen Pulitzer-Preis für Berichterstattung im Inland erhielt. 2013 wurde sie von Forbes auf die Liste Most Powerful Women berufen. 2006 sowie 2011 erschien sie auf der vom Time Magazine herausgegeben Liste der 100 einflussreichsten Menschen der Welt.

Die vormals als Hult Executive Speakers Seriesbekannte Vortragsreihe Visionary Speaker Series hat schon mehr als 90 herausragende Führungspersönlichkeiten präsentiert, darunter Steve Forbes, (Vorsitzender und Chefredakteur von Forbes Media), Präsident Bill Clinton (42. Präsident der USA), Jimmy Wales (Gründer von Wikipedia), Biz Stone (Mitbegründer von Twitter), Sir Bob Geldof (berühmter Irischer Popmusiker, Philanthrop, Fernsehunternehmer) und Jessica Jackley (Mitbegründerin der Firma Kiva).

Informationen zur Hult International Business School
Hult ist die weltweit internationalste Wirtschaftshochschule mit Einrichtungen in Boston, San Francisco, London, Dubai und Shanghai sowie neuen Rotationszentrenin Sao Paulo und New York. Die Hochschule bietet eine Reihe von Programmen an, darunter MBA, Executive MBA, Master- und Bachelor-Abschlüsse. Das einjährige MBA-Programm von Hult zählte 2013 laut Financial Timeszur Top 10 in den Bereichen International Business und International Experience. Weitere Informationen finden Sie unter http://www.hult.edu.

