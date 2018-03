SCHOSSGEBETE - Kinostart am 18. September 2014

München (ots) - Die Romanverfilmung von Charlotte Roches gleichnamigen Bestseller SCHOSSGEBETE von Regisseur Sönke Wortmann startet am 18. September 2014 in den deutschen Kinos. Die Hauptrollen in dem Film nach einem Drehbuch von Produzent Oliver Berben spielen Lavinia Wilson und Jürgen Vogel.

Kindererziehung, Biokost und Therapie gehören genauso zu ihrem Alltag wie gemeinsame Bordellbesuche mit ihrem Mann: SCHOSSGEBETE erzählt radikal offen, selbstbewusst und voll grimmigem Witz die nicht ganz alltägliche Geschichte von Elizabeth Kiehl. Die junge und hochneurotische Frau Anfang 30 macht sich um alles und jeden permanent Sorgen. Nur bei einer einzigen Tätigkeit ist sie völlig entspannt und angstbefreit: beim Sex. Deshalb ist der ihr auch so wichtig. Elizabeth will allen Rollen gerecht werden, sie will nicht nur perfekte Mutter sein, sondern auch perfekte Ehefrau und Liebhaberin. Ein Anspruch, der ziemlich zermürbend sein kann, und bei dem Humor durchaus hilfreich ist ...

In der Hauptrolle als Protagonistin "Elizabeth Kiehl" ist Lavinia Wilson (LULU & JIMI, "Rosa Roth") zu sehen. Für die Rolle ihres Ehemanns "Georg" stand Jürgen Vogel (GNADE, MÄNNERSACHE) vor der Kamera, Juliane Köhler ("Klimawechsel", DAS BLAUE VOM HIMMEL) verkörpert die Therapeutin.

SCHOSSGEBETE ist eine Produktion der Constantin Film und LittleShark Entertainment in Koproduktion mit WDR/arte und Gerhard Lidl Film. Produzenten sind Tom Spieß und Oliver Berben, der auch das Drehbuch verfasst hat. Executive Producer ist Martin Moszkowicz. Der Film wurde gefördert von Film- und Medienstiftung NRW, DFFF, FFA und FFF Bayern. Kinostart: 18. September 2014 im Verleih der Constantin Film

Darsteller: Lavinia Wilson, Jürgen Vogel, Juliane Köhler, Anna Stieblich, Robert Gwisdek, Pauletta Pollmann, u.v.a. Regie: Sönke Wortmann Drehbuch: Oliver Berben, nach dem gleichnamigen Roman von Charlotte Roche (erschienen bei Piper) Produzenten: Tom Spieß (LittleShark Entertainment) und Oliver Berben (Constantin Film) Co-Produzenten: Dr. Barbara Buhl (WDR), Andreas Schreitmüller (arte), Gerhard Lidl (Gerhard Lidl Film) Executive Producer: Martin Moszkowicz

