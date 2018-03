Winterlicher Shoppingspaß mit Lyoness

Graz (OTS) - Weihnachtszeit ist Shoppingzeit: Die Einkaufsgemeinschaft Lyoness bringt die Shoppingplattform "LyoVille" an den Start und bietet besondere Angebote für Weihnachten, Silvester und die Winterzeit.

"LyoVille - The Shopping Wonderland" ist eine Onlineshopping-Plattform, die ab 18. November auf der Webseite www.lyoness.net ihre Pforten geöffnet hat. Von der Unternehmenshomepage führt ein Link unmittelbar zum winterlichen Einkaufserlebnis und beschert den Mitgliedern der Einkaufsgemeinschaft Lyoness in Österreich, Deutschland, Ungarn, Italien, der Schweiz, der Slowakei und der Tschechischen Republik exklusive Angebote der verschiedenen Lyoness Partnerunternehmen. "Bei der Fülle an vorweihnachtlichen Angeboten und dem Einkaufstrubel ist es oft schwer, den Überblick zu bewahren. Mit 'LyoVille' kann man nun bequem von zu Hause aus Ideen für Weihnachtsgeschenke sammeln oder die besten Winterangebote nutzen", so Bernhard Koch, Leiter der Cashback AG und Verantwortlicher für die Umsetzung der Plattform.

In "LyoVille" angekommen, kann der User von Angebot zu Angebot scrollen. Hinter jeder Hütte verbirgt sich ein Gutscheincode, der entweder über die Onlineshops der Lyoness Partnerunternehmen, beim Händler im Ort oder beim Filialisten eingelöst werden kann. Somit bedient Lyoness Einkaufsmöglichkeiten auf allen Kanälen und verbindet die virtuelle Einkaufswelt mit der realen. Neben Geschenkideen für Weihnachten bietet die Shopping-Plattform bis einschließlich 31. Jänner 2014 auch Angebote für Silvester, Wintermode oder Wintersportartikel. Weitere Informationen auf www.lyoness.net.

Über Lyoness

Der international tätige Konzern Lyoness unterhält drei Geschäftsmodelle: Einkaufsgemeinschaft, Loyalty-Programm und Vertrieb. Somit spricht das Unternehmen drei unterschiedliche Zielgruppen an: Konsumenten, die beim Einkaufen mit Lyoness Geld sparen (Cashback), Händler, die ein branchen- und länderübergreifendes Loyalty-Programm nutzen möchten, sowie Selbstständige und Unternehmer in einem eigenen Strukturvertrieb. Lyoness ist derzeit in 45 Märkten auf allen Kontinenten vertreten. 3,3 Millionen Mitglieder nutzen bei mehr als 36.000 Partnerunternehmen weltweit die Lyoness Vorteile. Mehr auf www.lyoness.com.

Rückfragen & Kontakt:

Silvia Kelemen

Lyoness Development GmbH

Tel: +43 664-85 55 241

E-Mail: silvia.kelemen @ lyoness.ag