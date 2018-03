Bezirksmuseum 3: Vortrag "Landstraßer Hauptstraße"

Wien (OTS) - Im Bezirksmuseum Landstraße (3., Sechskrügelgasse 11) hält der ehrenamtliche arbeitende Museumsleiter Karl Hauer am Mittwoch, 20. November, einen Lichtbilder-Vortrag. Um 18.00 Uhr beginnt das aufschlussreiche Referat. Unter dem Titel "Die Landstraßer Hauptstraße (Teil 1)" berichtet der verdienstvolle Bezirkshistoriker über interessante Bauten und Personen in der Gegend zwischen der Stubenbrücke und dem Augustinermarkt. Eine Gegenüberstellung von historischen und aktuellen Aufnahmen aus diesem "Grätzl" veranschaulicht Änderungen im Erscheinungsbild des Bezirksteils. Auch so manche kleinere Gasse in dem Bereich weist Besonderheiten auf, die der Museumschef in Wort und Bild vorstellen möchte. Karl Hauer kennt viele Geschichten über den 3. Bezirk und verfügt über zahlreiche Aufnahmen. Daher ist für das Frühjahr 2014 ein zweiter Teil des Vortrages geplant. Der Eintritt ist kostenlos. Die Besucher können die Museumsarbeit mit Spenden unterstützen. Auskünfte: Telefon 4000/03 127 (tlw. Anrufbeantworter) bzw. E-Mail bm1030 @ bezirksmuseum.at.

