Straßen heute überwiegend trocken bis nass

In einzelnen Regionen Bodennebel möglich

St. Pölten (OTS/NLK) - Heute, Dienstag, 19. November, sind die Fahrbahnen der Landesstraßen B und L überwiegend trocken bis nass, im Waldviertel und Mostviertel kann es abschnittsweise zu Bodennebel mit Sichtweiten zwischen 30 und 70 Metern kommen. Die Temperaturen beliefen sich heute Früh zwischen - 1 Grad in Lilienfeld sowie + 7 Grad in Bruck an der Leitha, Gänserndorf, Wiener Neustadt und Spitz.

Nähere Informationen: Amt der NÖ Landesregierung, Abteilung Straßenbetrieb, Telefon 02742/9005-60262, e-mail winterdienststelle @ noel.gv.at.

Rückfragen & Kontakt:

Niederösterreichische Landesregierung

Stabstelle Öffentlichkeitsarbeit und Pressedienst

Tel.: 02742/9005-12175

www.noe.gv.at/nlk