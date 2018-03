Aviso: Sima eröffnet "Christmas Dreams" in den Blumengärten Hirschstetten

Neuer Adventmarkt "Natürlich Christkindl" und Ausstellung "Weihnachten aus aller Welt"

Wien (OTS) - "Christmas Dreams" in den Blumengärten Hirschstetten! Am Donnerstag, den 21. November 2013, eröffnet Umweltstadträtin Ulli Sima den beliebten Adventmarkt in den Blumengärten Hirschstetten. Die heurige Weihnachtsausstellung in den wohlig-warmen Glashäusern zeigt, wie Weihnachten in englischsprachigen Ländern gefeiert wird.

Erstmals gibt es mit dem "Natürlich Christkindl"-Markt zusätzlich einen neuen Bereich im nördlichen Teil der Blumengärten. "Natürlich Christkindl" bietet vorrangig Bio-Schmankerl und regionale Produkte.

Wir laden die MedienvertreterInnen zum Fototermin mit Umweltstadträtin Ulli Sima, Bezirksvorsteher Norbert Scheed und Stadtgartendirektor Rainer Weisgram herzlich ein!

Eröffnung Adventmarkt in den Blumengärten Hirschstetten

o Bitte merken Sie vor:

o Datum: Donnerstag, 21. November 2013, 17.30 Uhr - Treffpunkt: beim Bauernhaus in den Blumengärten

o Ort: MA 42-Wiener Stadtgärten - Blumengärten Hirschstetten

o Südeingang: 22., Quadenstrasse 15

o Umweltfreundlich erreichbar mit den Bussen 22A, 95A und 95B -Station Blumengärten Hirschstetten

o NEU Nordeingang: 22., Oberfeldgasse vis a vis No. 41 (Sportplatz WFV-Hirschstetten)

o Umweltfreundlich erreichbar: Straßenbahn 26 - Station Spargelfeldstraße, ab U1-Kagraner Platz bzw. ab U2-Hausfeldstraße

o Zum neuen "Natürlich-Christkindl-Markt" gelangt man erstmals direkt auch vom Eingang Oberfeldgasse!

Rückfragen & Kontakt:

Mag.a Anita Voraberger

Mediensprecherin

Umweltstadträtin Mag.a Ulli Sima

Tel.: +43 1 4000 81353

Mobil: +43 664 16 58 655

E-Mail: anita.voraberger @ wien.gv.at