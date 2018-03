Soforthilfe bei Katastrophen: 1-Million-Euro-Grenze auf Österreichs größter SMS-Spendenplattform einfachspenden.at durchbrochen

Wien (OTS) - Die Taifun-Katastrophe auf den Philippinen lässt die Österreicher/innen nicht kalt. Am Wochenende wurde die 1-Million-Euro-Grenze durch das hohe Spendenaufkommen der letzten Tage auf der SMS-Spendenplattform www.einfachspenden.at durchbrochen, die seit 2008 besteht. Nahezu alle großen österreichischen Hilfsorganisationen setzen auf mobiles Fundraising und die SMS-Spendenlösung der atms. Immer mehr Österreicher/innen nutzen die schnelle, unbürokratische SMS-Spende, um Menschen in akuter Not zu helfen.

Modernstes Fundraising aus Österreich

atms, der Spezialist für telekommunikationsbasierende Kundendialoglösungen und Mitglied im Fundraising Verband Austria, bietet Hilfsorganisationen und NGOs mit seiner SMS-Spendenlösung ein flexibles und unkompliziertes Dialogmedium zum Spendensammeln. Seit 2008 spendeten die Österreicher/innen bereits über eine Million Euro über die SMS-Spendenplattform www.einfachspenden.at an Hilfsprojekte - der aktuelle Spendenstand kann via Live-Spendenzähler auf der Website verfolgt werden.

Im internationalen Vergleich verfügt Österreich über eines der modernsten Mobile Fundraising-Angebote weltweit. Namhafte Hilfsorganisationen wie die Caritas, das Österreichische Rote Kreuz, Licht ins Dunkel, Ärzte ohne Grenzen, Greenpeace oder der Arbeiter-Samariter-Bund Österreich nutzen die "Einfachspenden"-Lösung der atms seit Jahren erfolgreich für ihre Sammelaktionen.

Sofortige und unmittelbare Hilfe im Katastrophenfall

Gerade im akuten Katastrophenfall erleichtert der SMS-basierte Spendenablauf die Sammlung dringend notwendiger Hilfsgelder. Das beweist das hohe Spendenaufkommen der vergangenen Tage über die SMS-Spendenplattform www.einfachspenden.at anlässlich der Taifun-Katastrophe auf den Philippinen. Immer mehr Österreicher/innen nutzen die schnelle, unbürokratische SMS-Spende, um Menschen in akuter Not zu helfen.

"SMS-Spenden spricht vor allem ein modernes, urbanes Publikum an, das es gewohnt ist, mit dem Smartphone durchs Leben zu gehen. Hier braucht es keine großen Erklärungen, wie das Spenden per SMS funktioniert. Zwischen dem Tun-Können und dem tatsächlichen Tun liegen jedoch oft Welten - nicht so in diesem Fall. Es ist wirklich großartig, wie zahlreich die Österreicherinnen und Österreicher SMS-Spenden abgeben, um in Not geratenen Menschen zu helfen, ganz besonders in den letzten Tagen", sagt Markus Buchner, Geschäftsführer der atms.

So einfach funktioniert die SMS-Spende

Die Zusendung einer SMS mit oder ohne Spendenbetrag an eine SMS-fähige Spendennummer genügt und man befindet sich direkt im Spendendialog. Hier kann der Spender seinen Spendenbetrag zwischen 1 und 100 Euro frei wählen. Der Spender erspart sich das Ausfüllen eines Erlagscheines bzw. das Notieren einer 20-stelligen IBAN, den Weg zur Bank oder langwierige Online-Banking-Prozesse. Die SMS-Spendennummern sind üblicherweise über die Websites der Spendenorganisationen abrufbar.

Im Dialog mit dem Spender

Neben der unmittelbaren Möglichkeit zur Soforthilfe bietet die "Einfachspenden"-Lösung der atms auch Module für Dauer- und Telefonspenden. "Durch die Möglichkeit des Dialogs ist SMS-Spenden auch sehr gut dafür geeignet, um langfristige Partnerschaften aufzubauen. Denn nach einem Erstkontakt, der natürlich immer vom Spender ausgehen muss und dessen Einverständnis voraussetzt, können die Hilfsorganisationen potentielle Spender jederzeit, rasch und unkompliziert über ihre Spendenaktionen informieren", erklärt Markus Buchner.

Weitere Informationen zur SMS-Spendenlösung der atms sowie den Live-Spendenzähler gibt es unter www.einfachspenden.at.

Über atms - www.atms.at

atms ist der Spezialist für telekommunikationsbasierende Kundendialoglösungen. Als führender österreichischer Anbieter entwickelt und realisiert atms gemeinsam mit seinen Auftraggebern Kundendialoglösungen auf Basis modernster Festnetz-, Mobilfunk- und Internettechnologien.

atms Telefon- und Marketing Services GmbH ist Teil eines zentraleuropäischen Konzerns und seit 2001 am österreichischen Markt etabliert. Als österreichischer Netzbetreiber hat sich atms auf innovative und konvergente Lösungen im Bereich Voice-, Mobile- und Internet- Services spezialisiert. Sprachportallösungen, virtuelle Call Center, Service-Rufnummern, Telefonkonferenzsysteme und mobile Bezahldienste werden auf der atms-eigenen Netzinfrastruktur realisiert und ersparen so Unternehmenskunden hohe Investitionen in eigene Technologieplattformen und deren Betrieb. Für die jederzeitige Erfolgskontrolle bietet atms ein Online-Tool, das alle Statistikdaten einfach und individuell aufbereitet und in übersichtlichen Diagrammen zur Verfügung stellt.

Als Top 100 IT- und Telekommunikationsunternehmen in Österreich konzipiert, entwickelt und implementiert atms modernste Kommunikationslösungen und trägt so wesentlich zum Erfolg seiner Kunden bei.

