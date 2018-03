EANS-News: C.A.T. oil AG / Investitionsprogramm in Höhe von EUR 390 Millionen für 2014 bis 2016

Utl.: - Kapazitätserweiterungen in Höhe von EUR 300 Millionen, darüber hinaus Investitionen für Wartung und Instandhaltung von EUR 90 Millionen

- Deutliche Ausweitung des gesamten Kerngeschäfts: Fracturing um 33%, Sidetracking um 55% und High Class Drilling um 170% bis Ende 2016 im Vergleich zum Jahresende 2013

- CEO Manfred Kastner: „Wir nutzen den Aufschwung und die sehr positive Dynamik von C.A.T. oil und unserer Industrie und werden in den nächsten drei Jahren weitere EUR 300 Millionen investieren, um unser nachhaltiges profitables Wachstum zu stärken.“

Strategische Unternehmensentscheidungen/Investitionsprogramm

Wien (euro adhoc) - Wien, 19. November 2013 - Die C.A.T. oil AG (O2C, ISIN:

AT0000A00Y78), einer der führenden Anbieter von Öl- und Gasfelddienstleistungen in Russland und Kasachstan, hat für 2014 bis 2016 ein Investitionsprogramm in Höhe von EUR 390 Millionen beschlossen. Davon werden EUR 300 Millionen in den Aufbau neuer Kapazitäten und EUR 90 Millionen in Wartung und Instandhaltung fließen. Das beschlossene Investitionsprogramm sieht vor, bis Ende 2016 die Kapazitäten im Fracturing um rund 30% und beim Sidetracking um über 50% zu erweitern. Die High Class Drilling-Kapazitäten sollen im Vergleich zu Ende 2013 auf das 2,7-fache gewachsen sein. Damit erhöht das Unternehmen die Kapazitäten und das Angebot des Kerngeschäfts nicht nur deutlich, sondern schafft gleichzeitig ein noch ausgewogeneres und auf Qualität fokussiertes Serviceportfolio.

Rund 20% der Investitionen sollen dabei auf das Segment Well Services, rund 80% auf Drilling, Sidetracking und IPM entfallen. Das Investitionsprogramm für 2014 bis 2016 zielt darauf ab, das Geschäft angesichts der hervorragenden Positionierung im Hinblick auf die steigende Intensität und Komplexität der Upstream-Aktivitäten der Kunden deutlich auszuweiten. Die sehr vorteilhafte Entwicklung der Dienstleistungen und das effiziente Kostenmanagement von C.A.T. oil sollen die Profitabilität des Unternehmens weiter verbessern. C.A.T. oil wird sich weiterhin auf das Fracturing, Sidetracking und High Class Drilling fokussieren. Zusätzlich kann das Unternehmen auch weiter im Bereich der komplementären Services, wie beispielsweise Well Completion, expandieren, wenn die Erschließung schwer zugänglicher konventioneller und unkonventioneller Ölquellen (Tight Oil) in den nächsten drei Jahren entsprechend Fahrt aufnimmt.

Manfred Kastner, Vorstandsvorsitzender der C.A.T. oil AG, sagte: "Wir nutzen den Aufschwung und die positive Dynamik von C.A.T. oil und unserer Industrie und werden in den nächsten drei Jahren EUR 300 Millionen investieren, um unser nachhaltiges profitables Wachstum zu stärken. Dabei werden wir sehr flexibel vorgehen und bestmöglich auf die Bedürfnisse und die kurz- bis mittelfristige Produktionsplanung unserer Kunden eingehen. Wir haben unsere Kompetenz, Expansionsprogramme höchst effizient, ökonomisch und gemäß Zeitplan zu realisieren, in der Vergangenheit bereits klar bewiesen - sowohl im Zuge der Diversifikation unseres Geschäfts in das Sidetrack Drilling 2006-2008 als auch beim Aufbau des High Class Drillings 2011-2012. Auch wenn wir uns weiter auf organisches Wachstum konzentrieren, bleiben wir offen für selektive M&A-Chancen im russischen Markt, sofern diese unseren hohen Ansprüchen gerecht werden können."

Das Investitionsprogramm für 2014 bis 2016 läutet die nächste Phase von C.A.T. oils ambitionierter Expansionsstrategie ein und folgt mehreren wichtigen Investitionszyklen: Zwischen 2006 und 2008 hat das Unternehmen mehr als EUR 100 Millionen in das Sidetrack Drilling investiert und so das Service-Portfolio erfolgreich diversifiziert. Ebenso konsequent und zielstrebig hat das Unternehmen mit dem Investitionsprogramm von 2011 bis 2012 in Höhe von EUR 150 Millionen vor allem die Expansion in die neue Dienstleistung High Class Drilling verfolgt. Insgesamt wurden seit dem Börsengang im Jahr 2006 bereits mehr als EUR 400 Millionen in Wachstum, Diversifikation und Instandhaltung investiert. C.A.T. oil ist zuversichtlich, einmal mehr die richtigen Prioritäten zum Wohle der Zukunft und des Erfolges des Unternehmens, seiner Mitarbeiter und der Aktionäre getroffen zu haben.

Das Investitionsprogramm für 2014 bis 2016 wird sowohl über den operativen Cash Flow als auch über langfristige Kredite finanziert. In diesem Zuge hat der Mehrheitsaktionär CAT. Holding (Cyprus) Limited auf Anfrage der C.A.T. oil AG seine Bereitschaft erklärt, die bestehende Kreditlinie in Höhe von EUR 100 Millionen zu marktüblichen Bedingungen nicht nur aufzustocken, sondern auch bis 2018 auszudehnen. Damit hat er auch für die Zukunft nochmals ausdrücklich seine volle Unterstützung für das Unternehmen bekräftigt. Selbst angesichts dieser großen Investitionen in den nächsten drei Jahren erwartet C.A.T. oil lediglich einen moderaten Verschuldungsgrad, der unterhalb der internen Richtlinien - die ein Verhältnis der Verschuldung zu EBITDA von maximal 2,0 vorsehen - liegen wird.

Über das Unternehmen

Die C.A.T. oil AG ist eines der führenden unabhängigen Unternehmen im Bereich der Öl- und Gasfelddienstleistungen in Russland und Kasachstan und an der Frankfurter Wertpapierbörse im SDAX gelistet. C.A.T. oil bietet eine breite Palette an hochwertigen Dienstleistungen an, mit denen Öl- und Gasproduzenten die Lebensdauer ihrer Quellen verlängern bzw. unerschlossene Öl- und Gasquellen zugänglich machen können.

Seit der Gründung des Unternehmens im Jahr 1991 in Celle hat C.A.T. oil eine führende Position im Hydraulic Fracturing in Russland und Kasachstan aufgebaut. Fracturing ist eine sehr effektive Methode der Bohrlochstimulation, bei der das Gestein durch Einspeisung spezieller Flüssigkeiten unter Hochdruck aufgebrochen wird. Nach seinem Börsengang im Jahr 2006, baute das Unternehmen in den Jahren 2006 bis 2008 sein zweites Serviceangebot Sidetrack Drilling auf und etablierte damit eine starke Präsenz am russischen Markt. Beim Sidetrack Drilling werden neue Reservoire von einem bestehenden Bohrloch aus erschlossen. 2011 und 2012 ging das Unternehmen in die nächste Phase seiner Wachstums- und Diversifikationsstrategie und baute High Class Drilling als drittes Leistungsangebot auf. Hierbei handelt es sich um die klassische Technologie des vertikalen, horizontalen oder geneigten Bohrens zur Erschließung von Erdöl- und Gasquellen. Insgesamt hat der Konzern seit dem IPO 2006 bereits mehr als EUR 400 Millionen in Wachstum und Diversifikation investiert.

Nach dem erfolgreichen Aufbau von High Class Drilling in den Jahren 2011 und 2012 führte C.A.T. oil 2013 eine neue Berichtsstruktur ein. Diese weist die Segmente "Well Services" (Fracturing, Cementing und Completion Operations) sowie "Drilling, Sidetracking und IPM (Integrated Project Management)" aus. Zu den Kunden von C.A.T. oil zählen führende Öl- und Gasproduzenten wie Gazprom, Rosneft, Lukoil, TNK-BP und KazMunaiGaz. Zu allen pflegt C.A.T. oil langjährige Beziehungen und ist seit dem Markteintritt in Russland in den frühen 90er Jahren ein zuverlässiger und geschätzter Geschäftspartner.

C.A.T. oil hat den Unternehmenssitz in Wien und beschäftigte in H1 2013 durchschnittlich 2.641 Mitarbeiter, den größten Teil davon in Russland und Kasachstan.

HINWEIS

Dieses Dokument enthält verschiedene zukunftsgerichtete Aussagen, die die derzeitige Einschätzung des Managements der C.A.T. oil bezüglich bestimmter, zukünftiger Ereignisse, Leistungen und finanzieller Ergebnisse wiedergeben. Da zukünftige Ereignisse, Leistungen und finanzielle Ergebnisse jedoch per se unsicher sind und sie von verschiedenen internen und externen Faktoren abhängen, können sie ggf. erheblich von den in diesen zukunftsgerichteten Aussagen ausdrücklich oder implizit geäußerten Erwartungen abweichen.

