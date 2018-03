Maxthon bringt neuen Android-Browser mit mehr Individualisierung und schnellerer Seitenladezeit heraus

San Francisco (ots/PRNewswire) - Maxthon, ein globaler Software-Anbieter mit Spezialisierung auf modernste Web-Browser-Technologie, hat heute eine neue Version seines Android-Browsers vorgestellt. Neben Spitzengeschwindigkeiten und Unterstützung für HTML5 bietet er eine individuellere Benutzergestaltung und ein optimiertes Erlebnis im Vollbildmodus.

"Diese neue Version richtet sich unmittelbar an den Wünschen unserer globalen Community aus", sagte Jeff Chen, CEO von Maxthon. "Insbesondere wurde heiß debattiert, welche der zwei Vollbildversionen den Zuschlag erhalten sollte. Am Ende haben wir entschieden, dass die Community beide haben soll."

Bei einer Umfrage sprach sich jeweils die Hälfte der Benutzer für eine der beiden Versionen aus. Bei der ersten Version wird jedes Bildschirmpixel optimiert und genutzt. Bei der zweiten Vollbildversion werden in einer kleinen Statusleiste Akkuladestand, Signalstärke und Verbindungsstatus angezeigt. Neben dem verbesserten Vollbildmodus zeichnet sich diese Version von Maxthon Mobile für Android wie seine Vorgänger durch schnellere Seitenladezeiten aus, die auf Maxthon-eigene Optimierungen seines Webkit zurückgehen.

Maxthon Mobile Version 4.1.2.2000 bietet zudem folgende Leistungsmerkmale:

-- Branchenführende Android-Performance: Der optimierte Maxthon-Core ermöglicht schnellere Geschwindigkeiten und weltbeste HTML5-Performance sowie klassenbeste HTML5-Unterstützung unter den Android-Browsern. -- Werbeblocker: Einfache Konfiguration globaler und benutzerdefinierter Regeln zum Blockieren störender Popups und Werbeanzeigen. -- Optimierte einhändige Bedienung: Mit eleganten Funktionen wie dem neuen "Wegdrückmenü" kann der Benutzer den Bildschirm optimal nutzen und frei im Internet navigieren. -- Persönliche Dateisicherung und -synchronisierung: Der Benutzer kann die lokalen Dateien seines Android-Geräts auf einem kostenlosen, sicheren Cloud-Konto sichern und von dort aus mit seinen anderen Windows-, Mac- oder iOS-Geräten synchronisieren, auf denen der Maxthon-Cloud-Browser installiert ist. Der kostenlose Datenspeicher ist nicht begrenzt.

Maxthon-Download

Informationen zu Maxthon

Maxthon ist ein innovativer Software-Anbieter mit einem Portfolio an überragenden Web-Browsern, die in Sachen Geschwindigkeit, Sicherheit, Benutzerfreundlichkeit und Cloud-Funktionen immer wieder neue Maßstäbe setzen. Die Firma entwickelt für alle denkbaren Plattformen, von Windows und Android bis hin zu iOS und Mac. Maxthon hat Niederlassungen in San Francisco, Los Angeles, Peking, Shanghai und Hong Kong. Seine globale Community zählt über 120.000.000 monatliche Benutzer in mehr als 150 Ländern. Klicken Sie hier für weitere Informationen über Maxthon

Kontakt:

Burson-Marsteller für Maxthon Sandy Choi Sandy.Choi @ bm.com (+1) 212-614-4757

Web site: http://www.maxthon.com/