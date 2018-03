Neues Volksblatt: "Ins Zeugnis" von Markus Ebert

Ausgabe vom 19. November 2013

Linz (OTS) - Man muss keine Sympathien für die gnadenlose Beharrlichkeit der Lehrergewerkschaft bei den Dienstrechtsverhandlungen aufbringen, die natürlich auch zum Scheitern einer Verhandlungslösung beigetragen haben. Man muss anderseits aber schon darauf hinweisen, dass nun nach der unglücklichen Unterrichtsministerin Claudia Schmied mit Gabriele Heinisch-Hosek die zweite SPÖ-Ministerin an der Aufgabe, ein Lehrerdienstrecht mit den Dienstnehmern zu verhandeln, gescheitert ist. Eine schlechte Nachred' wird ihr das deswegen nicht einbringen, weil in der veröffentlichten Meinung die Schuldfrage klar zugeteilt ist, sprich das Scheitern wird den Lehrern zugeschrieben.

Fakt aber ist: Der Regierungsentwurf enthält selbstverständlich Schwächen, die auch in den unzähligen Stellungnahmen dokumentiert sind. Weil aber ein Durchsetzungsexempel statuiert werden musste, nimmt man das in Kauf. Bloß: Warum man sich bei den Luxuspensionen zu nicht mehr als einer Absichtserklärung für den Ministerrat aufraffen kann, aber glaubt, eine ganze Berufsgruppe am Nasenring durch die Polit-Arena ziehen zu müssen, hinterlässt ein großes Fragezeichen. Frau Schmied muss das Desaster, das sie als Ministerin angerichtet hat, nicht mehr verantworten. Aber dass sie den Grundstein dafür gelegt hat, dass die Schule weiterhin ein Unruheherd bleibt, muss schon ins Zeugnis dieser Regierung eingetragen werden.

