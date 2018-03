Gameloft und MediaTek tun sich zusammen, um Gameplay mit atemberaubender Grafik für Modern Combat 5 zu realisieren

(PRN) - - Gameloft setzt auf modernsten echten Achtkern-Chip MT6592, um die nächste Stufe des Mobile Gaming zu erreichen

Hsinchu (ots/PRNewswire) - Gameloft, ein führender internationaler Publisher von Videospielen und Social Games, und MediaTek, ein führendes Halbleiter-Unternehmen ohne eigene Fertigungsstätte, das sich auf drahtlose Kommunikations- und digitale Multimedia-Lösungen spezialisiert, gaben heute bekannt, dass das mit Spannung erwartete Modern Combat 5 auf dem neuen Achtkern-Chipsatz für Smartphones MT6592 speziell für Android-Smartphones optimiert wird.

Der MT6592 ist der erste echte Achtkern-Prozessor der Welt und die neueste Innovation aus dem Hause MediaTek. Gamelofts kommender Spieletitel Modern Combat 5 wird das erste Spiel sein, das eigens für den neuen Chip optimiert wird. Da im Mobile-Gaming-Bereich zunehmend auf detailgetreues und realistisches Gameplay gesetzt wird, werden auch leistungsfähigere Chipsätze benötigt. Zu den spezifischen Besonderheiten des neuen Modern Combat 5 zählen Auflösungen in bislang unerreichter Detailschärfe, insbesondere bei technisch schwierig darzustellenden Verzerrungen, Spiegelungen und Schatten in Wasserumgebungen.

Modern Combat 5 ist ein rasantes und visuell ansprechendes Action-Spiel, das sich durch verschiedenste Terrains und äußere Bedingungen auszeichnet. Der MT6592 ermöglicht kontinuierliches Scrolling in Hochauflösung mit viel Liebe zum Detail - angefangen bei der Darstellung kleinster Feinheiten bis zur verbesserten Tiefenschärfe, die für ein noch eindrücklicheres Erlebnis sorgt.

"Wir sind begeistert, unsere Zusammenarbeit mit MediaTek auszudehnen", so Ludovic Blondel, Vice President OEM bei Gameloft. "Bei dem neuen Achtkern-SoC, das derzeit zu den besten mobilen Technologien am gesamten Markt zählt, steht höchste Leistungsfähigkeit im Vordergrund. Wir freuen uns sehr, diese innovative High-End-Technologie in Modern Combat 5 der Öffentlichkeit zu präsentieren - einem unserer am sehnsüchtigsten erwarteten Spieletitel des Jahres 2014."

"Mit der rasanten Entwicklung mobiler Internet-Anwendungen und Services hat sich Mobile Gaming für unsere Kunden zu einem der führenden Mehrwertdienste entwickelt - und zum besten Medium, um die Leistungsstärke von echten Achtkern-Chips am Beispiel unseres MT6592 hautnah zu erleben", so Jeffrey Ju, der Geschäftsführer der Smartphone-Sparte von MediaTek. "Unsere Zusammenarbeit mit Gameloft bei Modern Combat 5 ist ein bedeutender Durchbruch für die Gaming-Community und die gesamte Branche, denn wir bieten ein ultimatives Spielerlebnis, das jederzeit und überall zugänglich ist."

Modern Combat 5 wird auf allen Smartphone-Modellen erhältlich sein, die mit dem MT6592-Chip ausgestattet sind, und Anfang 2014 im Google Play Store zum Download bereitstehen.

Informationen zu Gameloft

Gameloft®, ein führender internationaler Publisher von Videospielen und Social Games, hat sich seit 2000 zu einem der Top-Innovatoren seines Geschäftsfeldes entwickelt. Gameloft entwickelt Spiele für digitale Plattformen aller Art, darunter Mobiltelefone, Smartphones und Tablets (einschließlich Apple® iOS- und Android®-Geräte), Set-Top-Boxen sowie netzwerkfähige TV-Geräte. Gameloft betreibt seine eigenen etablierten Spielereihen wie Asphalt®, Order & Chaos, Modern Combat und Dungeon Hunter, kooperiert aber auch mit großen Rechteinhabern wie Universal®, Illumination Entertainment®, Disney®, Marvel®, Hasbro®, FOX®, Mattel® und Ferrari®. Gameloft ist auf allen Kontinenten vertreten, vertreibt seine Spiele in mehr als 100 Ländern und beschäftigt über 5.000 Entwickler. Gameloft ist an der NYSE Euronext Paris gelistet. Gamelofts gesponserte Level 1 ADR werden in den USA außerbörslich (OTC) gehandelt.

Informationen zu MediaTek Inc.

MediaTek Inc. ist ein führendes Halbleiter-Unternehmen für drahtlose Kommunikations- und digitale Multimedia-Lösungen ohne eigene Fertigungsstätte. Das Unternehmen ist Marktführer und Vorreiter bei SoC-Systemlösungen, die für die drahtlose Kommunikation, hochauflösende TV-Geräte, optische Speichermedien sowie DVD- und Blu-ray-Produkte benötigt werden. Die Aktien des 1997 gegründeten Unternehmens MediaTek werden an der Börse Taiwan mit dem Code "2454" gehandelt. Das Unternehmen hat seinen Hauptsitz in Taiwan und verfügt über Vertriebs- und Forschungseinrichtungen in Festlandchina, Singapur, Indien, den Vereinigten Staaten, Japan, Korea, Dänemark, England, Schweden und Dubai. Nähere Informationen erhalten Sie auf MediaTeks Website unter www.mediatek.com.

Web site: http://www.mediatek.com/

