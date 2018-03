Wr. Budget - SP-Woller: Wien investiert in seine Stärke - die Kultur

Investitionen in Kultur kommen 2,3-fach zurück - Wiener U-Bahn "größtes zeitgenössisches Museum"

Wien (OTS/SPW-K) - "Wien investiert in seine Stärke, die Kultur - und 2,3-fach kommen die Investitionen zurück", so der Wiener SP-Kultursprecher Ernst Woller während der Budgetdebatte im Wiener Gemeinderat am Montag. Das Kulturbudget erziele mit zwei Prozent des Gesamtbudgets "eine unglaubliche Wirkung: 50 Prozent aller Pressemeldungen weltweit über Wien behandeln das Thema Kultur, 70 Prozent der Gäste kommen wegen der Kultur nach Wien." Auch am Erfolg Wiens als Kongress-Stadt habe die Kultur großen Anteil, so Woller.

Einen großen Teil seiner Rede widmete Woller dem Kunstplatz Karlsplatz. In der neu gestalteten, "großartig gelungenen" Kunstpassage Karlsplatz beginnend lud Woller die GemeinderätInnen zu einer Reise durch Kunst im Öffentlichen Raum (KÖR) mit der U-Bahn-Linie U2 bis zur Endhaltestelle Aspern ein. "Die Wiener U-Bahn ist das größte zeitgenössische Museum der Stadt - ohne Eintritt und ohne Barrieren. Alleine die Kunstpassage Karlsplatz wird täglich von 200.000 Menschen frequentiert", so Woller: "Nur wenige Museen haben so viel zeitgenössische Kunst angekauft wie die Stadt Wien über Kunst im Öffentlichen Raum."

Zufrieden zeigte sich Woller über die Entscheidung, das Wien Museum am Standtort Karlsplatz zu lassen: "Der Karlsplatz ist Kunstplatz, nicht nur Verkehrsknotenpunkt. Das zeigen unter anderem das Wien Museum, das Popfest oder das Stadtkino, das sich nun im Künstlerhaus befindet. Der Karlsplatz ist der richtige Ort für das städtische Museum. Die Neugestaltung bietet nun eine große Chance, den östlichen Teil des Platzes weiterzuentwickeln." Das neue Wien Museum könnte ein archtektonisches Wahrzeichen Wiens werden, so Woller. Er würdigte die überzeugende Arbeit der Direktion des Museums und die gewissenhafte Vorarbeit der Standortentscheidung durch die Geschäftsgruppe Kultur und Kulturstadtrat Andreas Mailath-Pokorny. Abschließend bedankte sich Woller bei den Kulturschaffenden, den Kulturinstitutionen sowie den MitarbeiterInnen des Magistrats.

