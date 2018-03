Podgorschek: Kein Ende der rot schwarzen Budgetlügen!

Budgetsanierung nur mit echter Verwaltungs- und Strukturreform

Wien (OTS) - "Die rot-schwarzen Vertuschungsaktionen rund um das Budgetloch nehmen kein Ende", kommentiert der freiheitliche Budgetsprecher NR Abgeordneter Elmar Podgorschek die Ergebnisse des heutigen Budgetausschusses. Offenbar seien SPÖ und ÖVP noch immer nicht bereit die Budgetmisere einzugestehen und die erforderlich Maßnahmen zu treffen. "Eine sinnvolle und nachhaltige Budgetsanierung ist nur durch eine echte Verwaltungs- und Strukturreform möglich. Dazu sind aber weder SPÖ noch ÖVP bereit", kritisiert Podgorschek. Die Blockadehaltung der Regierungsparteien in Verbindung mit einer Vogel Strauß Politik füge Österreich schweren Schaden zu. Dementsprechend waren die Erklärungen der Vertreter von SPÖ und ÖVP im heutigen Budgetausschuss kaum mehr wert als warme Luft.

Neben den weiteren Zuschüssen zu maroden Banken im Staatsbesitz seien außerdem noch die Einkünfte aus den Steuerabkommen mit der Schweiz und Liechtenstein nicht genau zu beziffern, die Finanztransaktionssteuer sei über das Planungsstadium noch nicht hinausgekommen. Die Pensionsfrage werde Österreich noch die weiteren Jahre beschäftigen, auch in dieser Frage sei eine tragfähige und nachhaltige Lösung nicht in Sicht. "Außerdem können weitere Hilfspakete für marode Eurostaaten oder eine Steigerung der Zinsen, die sich derzeit auf einem Rekordtief befinden, das Budget zusätzlich belasten", erklärt Podgorschek. Es sei aber Aufgabe einer seriösen Budgetpolitik, auch für schlechtere Entwicklungen vorzuplanen. Leider agierten SPÖ und ÖVP genau gegenteilig, indem sie auf das Prinzip Hoffnung setzten. "Man kann leider nicht vom besten Fall ausgehen, sondern muss auch für den schlechtesten Fall Vorkehrungen treffen. Genau das wurde bisher aber nicht getan", so Podgorschek.

"Außerdem darf ich SPÖ und ÖVP daran erinnern, dass die Budgethoheit noch immer beim Parlament und nicht in den Parteizentralen liegt. Wahlkampftaktische Überlegungen dürfen - anders als in der Vergangenheit - keine Rolle bei der Budgetplanung spielen. Außerdem stehen wir für eine transparente Budgetführung. Der Bürger hat ein Recht zu erfahren, wie mit seinen Steuergeldern umgegangen wird", schließt Podgorschek.

