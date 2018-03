Wr. Budget - SP-Vettermann: "Wien wächst und bleibt dabei jung!"

Wien (OTS/SPW-K) - "Bei einer künstlichen Trennung mit zehn Jahren geht automatisch die eine Hälfte in die Neue Mittelschule und die andere Hälfte in die AHS. Ein Zusammenführen in einer gemeinsamen Schule bis 14 Jahre wäre für Wien sehr günstig, es bedeutet aber nicht, dass es dann keine Oberstufenformen mehr geben soll!", betonte SP-GR Heinz Vettermann im Zuge der heutigen Spezialdebatte zur Bildung, am ersten Tag der Budgetdebatte im Wiener Gemeinderat. "Warum die ÖVP weiterhin auf reine Gymnasien setzt, ist mir pädagogisch unverständlich", so Vettermann weiter.

Bei den Kindergartenplätzen herrsche mit 103 Prozent an Plätzen in Wien eine Zielerreichung bei den Drei- bis Sechsjährigen. "Wir haben hier eine Vollversorgung geschafft. Dasselbe gilt für Kindergrippen und Kindergartenplätze. Auch hier haben wir das Barcelona-Ziel von 33 Prozent weit überschritten", erklärte Vettermann. Doch damit nicht genug: "Das jetzige Budget zeigt ja, dass wir da dranbleiben werden", bekannte sich Vettermann zu den Zielen des Zukunftsbudgets der Wiener Stadtregierung für 2014. "Jede berufstätige Mutter braucht die Sicherheit, dass ihr Kind am Endes Tages einen Platz hat", betonte Vettermann.

"Wir haben in den Schulen StützlehrerInnen, BeratungslehrerInnen und BegleitlehrerInnen - wir haben damit ein eigenes Hilfssystem. Und wir haben einen SchulsozialarbeiterInnen-Pool, der im Stadtschulrat angesiedelt ist und schließlich interveniert das eine oder andere Mal auch die MA 11 bei sehr schwierigen Familiensituationen", unterstrich Vettermann. Im Übrigen hätten auch 20 Prozent der sogenannten "Autochthonen" bei ihrer Einschulung einen Förderbedarf, wandte sich Vettermann an seinen Vorredner von der FPÖ. Die Schuleingangstests belegten dies sehr deutlich, wehrte sich Vettermann weiter gegen nationalistische und rassistische Untergriffe. "Dass es die Möglichkeit geben sollte ohne Zwang, dass Kind ab dem ersten Jahr in eine Kindergrippe zu geben, wird ja hoffentlich niemand bestreiten", so Vettermann weiter. "Das alles soll und will finanziert werden. Dieses Budget schafft auch Möglichkeiten für Familien - im Rahmen eines neuen und modernen Familienbegriffs." Denn, so Vettermann abschließend, "Wien wächst und das Gute dabei ist: Wien wächst und bleibt dabei jung!"

(Schluss)

Rückfragen & Kontakt:

SPÖ-Klub Rathaus, Presse

Sarina Reinthaler

Tel.: (01) 4000-81 943

sarina.reinthaler @ spw.at

www.rathausklub.spoe.at