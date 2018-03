CdFI: Hochachtung vor historischer Geste des Israelischen Premierministers

Einladung von Mahmoud Abbas in die Knesset ein großer Schritt von historischer Bedeutung

Wien (OTS/CdFI) - Wie die Israelische Tageszeitung HaAretz berichtet, lädt Premierminister Netanyahu den palestinenischen Premier Mahmoud Abbas in das israelische Parlament, die Knesset, ein. Netanyahu seinerseits sei auch bereit nach Ramallah zu reisen. Als Club der Freunde Israels (CdFI) begrüßen wir mit Hochachtung diese als historisch zu bezeichnende Geste des israelischen Premierministers:

"Die Einladung von Mahmoud ist eine große Geste der Versöhnung und des Respekts. Wir hoffen sehr, dass diese Geste verstanden und angenommen wird und sich als wesentlichen Schritt zur Vertrauensbildung, Stabilisierung und schließlich zum Frieden in der Region erweisen wird." so Daniel Kapp, Vorstand und Sprecher der CdFI

Quelle: http://www.haaretz.com

