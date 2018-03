FP-Nepp: Opferrente für misshandelte Kinder unter Obsorge des Jugendamtes gefordert

Es darf nicht sein, dass hier zwei Gruppen von Opfern geschaffen werden

Wien (OTS/fpd) - Die Zuerkennung einer Opferrente für die misshandelten Kinder und Jugendlichen, die sich in der Betreuung bzw. unter der Obsorge des Jugendamtes befanden und dennoch missbraucht wurden bzw. verwahrlosten, fordert heute der Bildungs- und Jugendsprecher der FPÖ-Wien, LAbg. Dominik Nepp.

Bei zahlreichen Kindern und Jugendlichen, die ursprünglich in der Obsorge der eigenen Elternschaft standen, in weiterer Folge aber vom Jugendamt betreut werden mussten, war amtsbekannt, dass diese zuhause misshandelt wurden und verwahrlosten. Das Jugendamt ist dennoch trotz Anzeigen von Nachbarn und anderen in unzähligen Fällen nicht eingeschritten, sondern hat die Vorfälle bestenfalls dokumentiert und registriert.

Die meisten der damaligen Opfer waren später im Erwachsenenalter zum Teil oder gänzlich erwerbsunfähig, sodass die Gemeinde Wien als Verantwortungsträgerin all diesen Geschädigten eine Opferrente zuerkennen soll. Es darf nicht sein, dass hier zwei Gruppen von Opfern geschaffen werden, indem eine Opfergruppe finanziellen Ausgleich bekommt, weil sie in Heimen der Stadt Wien schwer missbraucht wurde, während es eine andere Opfergruppe gibt, die außerhalb, aber dennoch unter Betreuung des Jugendamtes, das gleiche Schicksal erlitt, erklärt Nepp. In Form eines Beschlussantrages wird der Bürgermeister der Stadt Wien aufgefordert, dafür Sorge zu tragen, dass

1) beide Opfergruppen, nämlich jene, die in den Heimen der Stadt Wien missbraucht wurden und jene die unter der Betreuung des Jugendamtes das gleiche Schicksal erlitten haben, gleich gestellt und gleich behandelt werden,

2) allen Opfern, auch jenen die unter der Untätigkeit des Jugendamtes litten und die aufgrund der Vorfälle erwerbsbeeinträchtigt waren oder sind, eine Opferrente zuerkannt wird. (Schluss) hn

