VP-Leeb: Akzentloses Kunst- und Kulturbudget - Wissenschaft und Forschung stagniert

Wien (OTS) - "Das Kunst- und Kulturbudget der Stadt Wien bewegt sich seit Jahren im gleichen Rahmen. Und auch wenn sich diesmal eine substantielle Erhöhung des Budgets für die Darstellende Kunst wiederfindet, so wird man den Verdacht nicht los, dass damit lediglich das strukturelle Defizit der Vereinigten Bühnen abgedeckt werden soll", so ÖVP Wien Kultursprecherin Gemeinderätin Isabella Leeb zu Beginn ihrer heutigen Budgetrede zum nächsten Kunst- und Kulturbudget der Stadt Wien.

Zufälligerweise entspricht der Betrag ziemlich genau dem, was von Seiten der Vereinigten Bühnen Wien als Mehrbedarf errechnet wurde. Eine derartige Erhöhung entspräche einer 20% Erhöhung des derzeitigen Budgets von ca. 40 Mio. Euro. Das wäre ein besonderer Affront gegenüber den kleinen, innovativen und auch wesentlich effizienteren Kulturinitiativen, die budgetär konsequent benachteiligt werden. Denn diesen wurden in den letzten Jahren kontinuierlich die sowieso schon kleinen Budgets gekürzt. Ohne eine Zielvereinbarung über Einsparungspotenziale, geplante Einnahmen, künstlerische Ziele oder auch nur eine Reduzierung der Verwaltungskosten für die großen Kulturtanker kann und wird es daher keine Zustimmung der ÖVP zu diesem Budget geben.

Ein Budget, das im Übrigen auch sonst keine Innovationen erkennen lässt. Denn weder findet sich in diesem Budget ein Posten, der eine längst notwendige Renovierung des Volkstheaters plus der Errichtung eines Kulissendepots vermuten lässt, noch existieren Ausgaben, die man für ein Projekt Wien Museum neu wohl annehmen müsste.

"Wahrscheinlich braucht es dafür eine derartige Budgetplanung auch in den nächsten Jahren nicht. Bei dem Tempo, das allein für die Standortfindung vorgelegt wurde, wird es so schnell wohl auch keinen Neubau geben. Aber auch bei Wissenschaft und Forschung geht Wien einen sehr speziellen Weg. Einerseits leistet man sich einen Universitätsbeauftragten in Person des Grünen Van der Bellen für 210.000 Euro jährlich und gleichzeitig fährt man die Wissenschaftsfördermittel um 1,3 Millionen Euro zurück. Das verstehe wer will. Wir tun es nicht", so Leeb abschließend.

