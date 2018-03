FP-Nepp fordert die Ablehnung der Kindergartenpflicht ab dem ersten Lebensjahr

Kinder müssen bei ihren Eltern bleiben dürfen

Wien (OTS/fpd) - Stadtschulratspräsidentin Brandsteidl hat mit ihrem Vorstoß nach einer Kindergartenpflicht ab dem ersten Lebensjahr aufhorchen lassen. Diese Forderung steht bis heute im Raum. Gerade in den ersten Lebensjahren spielt die Familie die wichtigste Rolle im Leben eines Kindes. Diesen Anker einem Kind zu entreißen, widerspricht nicht nur allen entwicklungspsychologischen Erkenntnissen sondern verletzt auch das Menschenrecht auf Schutz der Familie. Die Verstaatlichung der Familie war Zielsetzung autoritärer Regime und hat im 21. Jahrhundert nichts mehr verloren. Abgesehen davon sind Krippenplätze in Wien immer noch Mangelware, sodass auch die Umsetzung gar nicht möglich wäre. "Die FPÖ-Wien fordert daher den Gemeinderat auf, sich gegen die Einführung einer Kindergartenpflicht für Einjährige auszusprechen", so Nepp abschließend. (Schluss) hn

Rückfragen & Kontakt:

FPÖ-Wien, Pressestelle

Tel.: 01/ 4000 81794